Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Netflix confirma que seguirá explorando el universo de “La casa de papel”. (Foto: Instagram / @lacasadepapel)
Netflix confirma que seguirá explorando el universo de “La casa de papel”. (Foto: Instagram / @lacasadepapel)
Por Redacción EC

El universo de “La casa de papel” sigue en expansión. Netflix confirmó que realizará nuevas producciones derivadas de la exitosa serie creada por Álex Pina. El anuncio llegó junto a un teaser promocional que emocionó a los fans de los atracadores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.