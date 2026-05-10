El universo de “La casa de papel” sigue en expansión. Netflix confirmó que realizará nuevas producciones derivadas de la exitosa serie creada por Álex Pina. El anuncio llegó junto a un teaser promocional que emocionó a los fans de los atracadores.

En el adelanto se lee una de las frases más comentadas por los fanáticos: “La revolución no termina”. Además, el video asegura que “esto recién comienza”, dejando abierta la posibilidad de nuevos spin-offs y más historias ligadas a los personajes con nombres de ciudades.

Desde su estreno en 2017, “La casa de papel” se convirtió en una de las producciones internacionales más exitosas de Netflix. La serie española logró impacto mundial gracias a personajes como ‘El Profesor’, ‘Tokio’ y ‘Berlín’, además de símbolos icónicos como la máscara de Dalí y la canción “Bella Ciao”.

Netflix confirma que seguirá explorando el universo de “La casa de papel”. (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)

El primer paso de esta expansión fue Berlín, spin off protagonizado por Pedro Alonso, quien retomó uno de los personajes más queridos de la franquicia. La segunda temporada llegará este 15 de mayo y estará ambientada en la ciudad española Sevilla.

Asimismo, se pudo conocer que Netflix también evalúa desarrollar nuevas historias centradas en otros personajes de la serie. Entre los nombres que más suenan figura el coronel ‘Tamayo’, interpretado por Fernando Cayo.

El creador Álex Pina ya había adelantado anteriormente que existían muchas posibilidades para seguir explorando este universo gracias a la gran acogida de sus primeras entregas.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles oficiales, el reciente teaser dejó claro que “La casa de papel” aún tiene historias por contar.