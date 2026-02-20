Resumen

Mel Gibson rueda en Italia la secuela de “La pasión de Cristo”. (Foto: Icon Productions)
El cineasta Mel Gibson ha regresado a la ciudad italiana de Matera (sur) para rodar la secuela de ‘La pasión de Cristo’ (2004), ahora acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

