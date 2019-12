En la nueva trilogía de “Star Wars” uno de los entes más misteriosos eran los Caballeros de Ren. Descrita como una nueva orden de humanoides sensibles a la Fuerza, estos ex discípulos de Luke Skywalker (Mark Hamill) se unieron a Kylo Ren (Adam Driver), entonces Ben Solo, cuando él fue seducido al lado oscuro de la Fuerza.

► “Star Wars", en su capítulo final, es muy inferior a “The Last Jedi” | RESEÑA SIN SPOILERS

Desde entonces, y bajo las órdenes de Kylo Ren, estos individuos sirvieron como un equipo especial bajo la autoridad del líder supremo Snoke. Cabe señalar que los Caballeros de Ren no son ni jedi ni sith, por lo que no utilizan sables de luz sino diversas y variadas armas.

► “Star Wars”: todas las películas de salga, ‘rankeadas’ de la peor a la mejor

En las películas, los Caballeros de Ren son presentados inicialmente en una de las visiones de Rey en Takodana durante "The Force Awakens", sus trajes basados en diseños rechazados para el propio Kylo Ren. Sin embargo, estos misteriosos combatientes no harían presencia en la trilogía hasta "The Rise of Skywalker", cuando son llamados por su líder para ayudarlo en la búsqueda de Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar Isaac).

Los misteriosos Caballeros de Ren fueron mencionados por primera vez en "The Force Awakens". (Foto: Lucasfilm)

La historia de los Caballeros de Ren es expandida en el cómic “The Rise of Kylo Ren” por el guionista Charles Soule y el artista Will Sliney. En una entrevista a StarWars.com, Soule revela que para contar la historia de estos personajes enmascarados se inspiró “en las pandillas de motocicletas, las películas de vaqueros clásicas y los cuentos de samuráis.”

“Ellos pueden usar la Fuerza, el lado oscuro, en diferentes grados. No son tan poderosos como los jedi o los sith, pero la usan mientras pelean… Tienen una especie de código, como una pandilla de motocicleta, pero no es elaborado, es flexible”, indicó el escritor.

“Principalmente, ellos solo quieren vivir la vida bajo sus propias reglas y a donde esta los lleve, tomar lo que la galaxia les dará y comer lo que el lado oscuro les envía”, agregó.

En “The Rise of Skywalker”, los Caballeros de Ren son sombras amenazantes en continua persecución de nuestros héroes, implacables cazadores que insertan un peligro real a la misión de la tripulación del Halcón Milenario de manera similar a los nazgûl en “El señor de los anillos”. Hasta que son asesinados sin pena ni gloria por un redimido Ben Solo en la última parte de la película.

Caballeros de papel

Los chinos llaman “tigre de papel” a algo o alguien quien aparenta ser una amenaza, pero al final resulta inofensivo. El término también tiene mucha similitud al refrán “perro que ladra no muerde”. Los seis Caballeros de Ren, con su decepcionante participación en la cinta parecen acogerse a esta descripción al detalle. Pero no culpemos a J.J. Abrams (o al menos no mucho), ya que la inclusión de este tipo de personajes es prácticamente una tradición en “Star Wars”.

Está como primer e inigualable ejemplo Boba Fett de la trilogía original. Inicialmente un personaje animado del “Star Wars Holiday Special” (1978), su súbita popularidad llevó a que tuviera una aparición en “The Empire Strikes Back” (1980) como uno de los cazarrecompensas contratados por Darth Vader para atrapar a la tripulación del Halcón Milenario, logrando su objetivo de capturar a Han Solo al final de la cinta.

Sin embargo, su siguiente aparición en “Return of the Jedi” decepcionó a más de uno de sus fans, al morir rápidamente a causa de un golpe de suerte de Solo, quien todavía ciego tras su tiempo congelado en carbonita, activa su mochila cohete y lo manda directo al estómago del monstruoso Sarlacc.

A pesar de esa ignominiosa muerte, la popularidad de Boba Fett valió a que este continuara su vida luego de “Return of the Jedi” en el Universo Extendido de “Star Wars”, así como en la trilogía de las precuelas (1999-2005) que expande más su historia y su creación como un clon del mandaloriano Jango Fett.

En la nueva trilogía J.J. Abrams continuó la tradición, al introducir en “The Force Awakens” a la capitana Phasma, una comandante de la Primera Orden caracterizada por su armadura plateada e interpretada por la actriz de “Game of Thrones” Gwendoline Christie. Phasma es establecida como la superior directa de Finn durante su tiempo como stormtrooper y su némesis luego de la deserción de este.

Sin embargo, su factor amenazante queda de lado incluso en el mismo Episodio VII, cuando es capturada por Han Solo y Finn durante su infiltración de la Starkiller Base y es obligada a colaborar con ellos antes de ser arrojada por un ducto de basura.

Phasma regresa en “The Last Jedi” a la cabeza de los stormtroopers y está a punto de cumplir su venganza luego de capturar a Finn y Rose durante su intento de infiltrarse en la nave de comando de la Primera Orden. El sacrificio de la vicealmirante Holdo permite a Finn el revertir su suerte y, tras una breve pelea con Phasma, la oficial de la Primera Orden fallece de una manera similar a Boba Fett al caerse en un hoyo.

Habiendo señalado esta tradición, la muerte rápida de los Caballeros de Ren no es tan sorpresiva. Lo que sí es interesante es el poco impacto que tuvo el matar a sus antiguos compañeros en el redimido Ben Solo, tomando en cuenta que fue él quien los llevó al lado oscuro de la Fuerza.

El que el ex Kylo Ren no buscara salvar a los otros discípulos podría ser tomado como una muestra de que la única prioridad de este personaje es la seguridad de Rey, quien en ese momento se enfrenta al emperador Palpatine, pero más que eso muestra el poco interés que tuvieron los realizadores de “The Rise of Skywalker” en los Caballeros de Ren fuera del nombre genial y su apariencia amenazante. Una oportunidad perdida más para la película.

También te puede interesar

► “Star Wars 9” y el por qué tus amigos hacen SPOILERS y te arruinan una historia

► “Star Wars: The Rise of Skywalker”: así fue el estreno de medianoche de la película en el Perú | FOTOS

► “Star Wars: The Rise of Skywalker”: ¿Qué dice la crítica especializada sobre la película?

► “Star Wars: The Rise of Skywalker”: una conclusión emotiva, pero con tropiezos | SPOILERS

► “Star Wars”: conoce a los Jedis peruanos oficiales, reconocidos por Lucas Films y Disney | VIDEO