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Resumen

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"Terminator 2: El juicio final" (Terminator 2: Judgement Day) se reestrena el 27 de agosto. (Foto: Cinetopia)
"Terminator 2: El juicio final" (Terminator 2: Judgement Day) se reestrena el 27 de agosto. (Foto: Cinetopia)
Por Leslie A. Galván

Hay películas que regresan al cine por nostalgia. Aunque podría parecer el caso de “Terminator 2: El juicio final” (“Terminator2: Judgement Day”), su reestreno plantea una razón más incómoda: algunas de las preguntas que James Cameron formuló en 1991 encontraron, 35 años después, un presente que les resulta familiar. La película de acción vuelve a las salas peruanas en agosto, con una remasterización en 4K, formato 3D y opciones premium como 4DX y D-BOX. ¿Por qué tanta parafernalia para volver a ver a un joven Arnold Schwarzenegger convertido en máquina?

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