Hay películas que regresan al cine por nostalgia. Aunque podría parecer el caso de “Terminator 2: El juicio final” (“Terminator2: Judgement Day”), su reestreno plantea una razón más incómoda: algunas de las preguntas que James Cameron formuló en 1991 encontraron, 35 años después, un presente que les resulta familiar. La película de acción vuelve a las salas peruanas en agosto, con una remasterización en 4K, formato 3D y opciones premium como 4DX y D-BOX. ¿Por qué tanta parafernalia para volver a ver a un joven Arnold Schwarzenegger convertido en máquina?

"Terminator 2: el juicio final" ¿Cuándo se reestrena la película? “Terminator 2: El juicio final” se reestrena el 27 de agosto en cines peruanos.

La película fue número 1 en la taquilla mundial de 1991, con más de 205 millones de dólares, según Box Office Mojo al 3 de julio de ese año.

Primero, vale la pena volver al argumento del clásico de ciencia ficción, dirigido por James Cameron. La historia transcurre en un futuro dominado por la tecnología, cuyas tensiones desembocan en una guerra entre humanos y máquinas. Skynet, una inteligencia artificial creada con fines militares, desencadena un apocalipsis nuclear y envía al T-1000, interpretado por Robert Patrick a los 32 años, al pasado para eliminar al adolescente John Connor, futuro líder de la resistencia. Frente a él aparece el T-800, encarnado por Arnold Schwarzenegger a los 43 años, ahora reprogramado para proteger a Connor, interpretado por Edward Furlong, quien tenía 13 años durante el rodaje.

"Terminator 2: El juicio final" (Terminator 2: Judgement Day) se reestrena el 27 de agosto. (Foto: Cinetopia)

“Fue revolucionario. ‘Terminator 2’ demostró que el CGI (imágenes generadas por computadora) era viable en el cine, podía ser fotorrealista y usado para crear imágenes antes imposibles de concebir con otras técnicas, en el caso del ‘Terminator’ de metal líquido llamado T-1000. La película normalizó el uso de efectos visuales digitales en el cine, luego de experimentos como el personaje del caballero de vidrio de ‘El joven Sherlock Holmes’ de 1985 en la televisión”, señala Sebastián Zavala, cineasta y crítico de cine peruano.

Antes de que los dinosaurios digitales de Jurassic Park llegaran a las salas en 1993, Cameron y el equipo de Industrial Light & Magic (ILM) ya habían llevado los efectos generados por computadora hacia un terreno nuevo. El T-1000 podía convertirse en metal líquido, atravesar superficies y modificar su apariencia. Y eso fue por el uso de la técnica de “morphing”, que permitió transformar progresivamente la imagen de Patrick en el androide de metal líquido. ILM considera a “Terminator 2” un hito de los gráficos por computadora y señala que fue la primera vez que un personaje protagonista de un largometraje se creó, al menos parcialmente, mediante CGI.

La inteligencia artificial de “Terminator 2”

Una imagen de "Terminator 2: El juicio final". (Foto: Difusión)

Vista desde 2026, la película también adquiere una lectura distinta. No porque haya anticipado literalmente la inteligencia artificial actual, sino porque convirtió en conflicto dramático una pregunta que sigue abierta: qué ocurre cuando una tecnología creada para servir a los humanos comienza a operar fuera de su control. Pero sus premios estuvieron en las categorías técnicas. En los Oscar de 1992, “Terminator 2” obtuvo cuatro premios: maquillaje, sonido, edición de efectos sonoros y efectos visuales.

“Cameron estaba hablando de inteligencia artificial en las películas de ‘Terminator’ y también utilizando la tecnología para hablar del miedo humano a perder el control sobre sus propias creaciones. Depender de la IA es justamente perder el control, y perder la humanidad que tanto nos caracteriza. Curiosamente, T2 también propone que una inteligencia artificial (un robot como el de Arnoldo) podría llegar a desarrollar sentimientos y tener conexiones humanas verdaderas, y que eso es precisamente lo que lo convertiría en un ser benigno, diferente a los antagonistas de Skynet”, agrega Zavala.

La influencia tecnológica de “Terminator 2” permitió mirar hacia otras películas que imaginaron futuros posibles, como “2001: Odisea en el espacio”, “Matrix” y “Minority Report”. La primera, aunque se equivocó en algunas proyecciones, ya tenía tablets. En la segunda, había pantallas táctiles, publicidad personalizada y tecnologías de reconocimiento ocular que tienen equivalentes contemporáneos. “Matrix”, en cambio, plantea una dependencia humana de la tecnología llevada a un extremo mucho mayor.

Reestreno de “Terminator 2” en 4K, 4DX y más

"Terminator 2: El juicio final" (Terminator 2: Judgement Day) se reestrena el 27 de agosto. (Foto: Cinetopia)

En una época de pantallas digitales, “Terminator 2” apuesta por recuperar la experiencia de verla en el cine. La versión 4K ofrece mayor definición y detalle, el 3D añade profundidad a la imagen, mientras que 4DX y D-BOX incorporan movimiento a las butacas para hacer más inmersivas las escenas de acción.

“El objetivo del cine es hacerte olvidar que estás viendo una película. Entonces, siento que los efectos deben ir por esta línea: que te sumerjan en la historia más que te distraigan. Si son efectos que van a añadir a esta experiencia cinematográfica, genial; si no, te van a restar un poco de lo muy bueno que hizo Cameron. Hay que recordar, además, que ‘Terminator 2’ tuvo una mezcla de efectos digitales y muchos efectos prácticos (sin computadora)”, explica Daniel Chang, director de cine y posproductor peruano-chino.

“Si bien ahora está la versión en 4K, 3D, 4DX y todo lo que quieras, siento que la película ya funcionaba por sí sola. Por ejemplo, el 4DX es divertido, porque se mueve la butaca, pero la historia de Cameron ya es bastante sólida. Es decir, cuando estás viendo ‘Terminator 2’, estás más preocupado por saber si van a atrapar al pequeño niño y a su mamá, si van a poder resistir y evitar que los maten. Su narración es lo que permite que la película, a pesar de tener ya 35 años, no haya envejecido visualmente y no sintamos que estamos viendo una película de 1991”, agrega.