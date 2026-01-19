“Zootopia 2” supera a “Intensamente 2” como la película animada más taquillera de Hollywood

Escuchar
Por Redacción EC

“Zootopia 2″, el éxito de Disney, se convierte en la película animada hecha en Hollywood más taquillera de la historia con una recaudación global de 1.706 millones de dólares en todo el mundo, superando a “Inside Out 2″, según datos de la web Box Office Mojo.

