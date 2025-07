El cantante y compositor peruano Adrián Bello sorprende con un giro íntimo en su trayectoria musical: el lanzamiento de un single doble de boleros disponible a partir del 4 de julio. Tras explorar diversos sonidos en proyectos anteriores, Bello se sumerge ahora en un repertorio clásico que conecta con la esencia más romántica y vulnerable de su sensibilidad artística.

Desde que descubrió los boleros, el género se volvió una fascinación ineludible. “Encontré en ellos un romanticismo y una vulnerabilidad que me llamó mucho la atención desde el primer momento. Estas canciones hablan de un amor inocente pero con pasión, y lo hacen sin temores. Quizás me gustan tanto porque son como una meta: poder vivir más así, expresando mi amor libremente y sin temor”, comenta el artista, quien reconoce que este proyecto surge también como una vía para decir en la música todo aquello que no siempre se permite expresar en su día a día.

El volumen 1 de "Bellos Boleros" reúne dos temas que Bello y su equipo reinterpretaron en vivo durante un concierto: “Los Aretes de la Luna” y “La Gloria Eres Tú”. Ambas piezas cobran nueva vida gracias al talento de un ensamble pequeño pero poderoso, liderado por el guitarrista Ernesto Hermoza, a quien Bello describe como un músico excepcional y un gran compañero de escenario. El registro contó además con Álvaro Sovero en el contrabajo, Cristian Castañeda en la percusión, y Silvana del Campo y Giuliana Chávez en los coros.

“Todo fue grabado en vivo, no añadimos ni corregimos nada. Queríamos captar esa crudeza y vulnerabilidad propias del género”, destaca.

Para Adrián Bello, esta exploración es también una manera de reconciliar su identidad con la tradición de un género que históricamente no contempló voces como la suya. (Foto: Difusión)

Este single forma parte de una planificación que contempla un segundo volumen en los próximos meses. Mientras continúa trabajando en un nuevo álbum de composiciones propias, Bello asume este proyecto como un homenaje personal a un repertorio que siente profundamente cercano. “Creo que los mejores boleros ya fueron escritos, así que tendría que pensarlo dos veces si incluyo uno mío”, admite con humildad, aunque no descarta que en el futuro esta serie pueda incorporar creaciones originales.

“Quizás al ser un hombre abiertamente gay, encuentro algo bonito en darle otra mirada a estas canciones que fueron escritas en una época en la que los hombres no le escribían canciones de amor a otros hombres”, reflexiona.

El lanzamiento de Bellos Boleros se complementará con un concierto especial el 30 de septiembre en el Teatro NOS, en Lima. Será una presentación expandida con más músicos en escena, invitados especiales y un repertorio que promete tender puentes entre la nostalgia de los boleros y la calidez de su propuesta contemporánea. Para Bello, es una oportunidad de compartir canciones que ama y celebrar, una vez más, la potencia transformadora del amor en todas sus formas.