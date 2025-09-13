BlingOne Perú, la primera agrupación de K-Pop integrada únicamente por peruanas, vuelve a escena con fuerza. Tras un breve receso, el grupo anuncia su relanzamiento con una propuesta renovada que refleja el crecimiento global del género y que reafirma el talento nacional en escenarios internacionales.
El regreso estuvo marcado por su participación en el Kpop Music Festival 2025, organizado por el World K-Pop Center y Click the Star, el pasado 30 de agosto en Gapyeong, Corea del Sur. Allí, BlingOne Perú compartió escenario con BlingOne China y reconocidos artistas como CRAVITY, Ailee y Chungha, logrando captar la atención del público coreano e internacional.
El evento tuvo un significado especial al presentar oficialmente a Mía, la nueva integrante que se unió a Abigail y Rubí. Juntas demostraron una química inmediata sobre el escenario, consolidando la identidad del grupo y abriendo un nuevo capítulo en su trayectoria artística.
Como parte de este relanzamiento, BlingOne Perú prepara una nueva grabación de su sencillo debut “Kiss & Call”, que incluirá la voz de Mía. Asimismo, ya trabajan en un próximo tema con el objetivo de expandir su propuesta musical y fortalecer el vínculo con su público en Perú, Corea y el mundo, confirmando que esta nueva etapa será un hito en su historia.
