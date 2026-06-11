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Shakira puso a bailar a todos en el estadio Azteca al ritmo de “Dai Dai”. (Captura de video)
Shakira puso a bailar a todos en el estadio Azteca al ritmo de “Dai Dai”. (Captura de video)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira vuelve a demostrar que está a la altura de un show inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Esta vez, la barranquillera cautivó a los asistentes al Estadio Azteca con su espectacular presentación en la previa del México vs. Sudáfrica.

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