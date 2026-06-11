La artista colombiana presentó, por primera vez en vivo, su tema “Dai Dai”, colaboración al lado de Burna Boy. Frente a miles de asistentes, Shakira dio rienda suelta a una performance digna para una inauguración mundial.
Rodeada de sus bailarines, la barranquillera lució su encanto latino en la máxima cita futbolística. Además, ofreció un llamativo homenaje a Colombia, su país natal, que también competirá en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
La colombiana, una de las artistas más asociadas a las Copas del Mundo tras el éxito global de “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y de “La La La” en Brasil 2014, es la estrella principal de la jornada.
Cabe destacar que Shakira encabezó el cartel de artistas mundiales que incluyó también a grandes exponentes como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla.
Asimismo, la colombiana también será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la final del Mundial (al estilo Super Bowl), el 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS.
Antes de su presentación en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, el videoclip de “Dai Dai” superó la histórica cifra de 100 millones de reproducciones en la plataforma YouTube, convirtiéndose en una de las producciones audiovisuales más vistas de lo que va del año.
Video sobre la inauguración del Mundial 2026, con un show destacado en el Estadio Azteca liderado por Shakira y ceremonias propias en Estados Unidos y Canadá. También repasa cómo han variado las ceremonias inaugurales de los mundiales a lo largo de los años.