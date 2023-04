Myriam Hernández confirmó que cantará junto a Daniela Darcourt en el lanzamiento en vivo de su próximo álbum “Catársis” el 22 de Abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Tras hacer una convocatoria por redes hace unos días, Daniela Darcourt no tuvo mejor idea que recurrir a sus fans y admiradores para hacerle llegar un mensaje a Myriam Hernández,invitándola a su próximo concierto en el que estrenará nuevo disco.

Hoy Myriam Hernández en un break en la grabación de su nueva producción discográfica, envío un vídeo mensaje aceptando la invitación y confirmó que cantará a dúo con Daniela.

“Hola Daniela, vi la historia preciosa que me enviaste, y yo he hecho una pausa en la grabación de mi disco y porsupuesto que voy a estar contigo el 22 de Abril en tu concierto maravilloso; no sabes la emoción que siento, de que me invites y de que te hayas acordado de mí y bueno va a ser maravillosa la experiencia de hacer música juntas”, expresó la cantante chilena.

De esta manera, Myriam Hernández formará parte de la parrilla estelar que Daniela Darcourt tiene preparada para el público peruano, en la que también figura Don Tetto de Colombia.

Los tickets para el concierto de Daniela Darcourt,están disponibles desde s/.135 nuevos soles en la plataforma digital de Teleticket.

Daniela Darcourt estrenó su tema ‘Ya no te amo’

La cantante peruana estrenó su sencillo Ya no te amo, producido por Óscar Lozano, más conocido en la industria musical salsera como Olio y quien fuera pianista y director del Grupo Niche.

Se trata del primer adelanto de Catarsis, el nuevo álbum de la intérprete nacional. El tema llega acompañado de un videoclip que se grabó en Punta Sal bajo la dirección de Ojos Suárez y que está disponible en el canal de YouTube de la cantante.