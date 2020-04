Ha sido siempre el símbolo patrio más discutido. Desde el hecho de que solíamos cantar una estrofa apócrifa (no una de las escritas por José de la Torre Ugarte) hasta su repentino cambio oficial durante el segundo gobierno de Alan García. Tan emocionante como polémico, el himno nacional vuelve a generar discusión, incluso con una reciente iniciativa ciudadana, difundida por redes sociales, para que volvamos a cantar la estrofa en disputa (“Largo tiempo el peruano oprimido…”).

Según una encuesta de Ipsos para El Comercio, a la pregunta de qué estrofa es la que suele cantar, el 58% de consultados respondió que la de “Largo tiempo…”, mientras un 39% dijo que la que comienza con “En su cima los Andes sostengan…”. Cuando se les preguntó cuál es la estrofa que debería ser cantada, las preferencias fueron similares: 53% contra 42%, respectivamente.

El escritor y diplomático Alejandro Neyra resalta la consulta en el sentido de que revela cuánto ha calado esa primera estrofa. “Como servidor público, mi opinión se inclina por la sexta estrofa (“En su cima…”), que es la que se canta en las actividades oficiales y está reconocida por la constitución –opina–. Dicho esto, creo que el debate es interesante porque permite entender qué es lo que cada quien siente como nación”.

En cambio, para Fred Rohner, etnomusicólogo y autor del libro “Historia secreta del Perú”, la estrofa del “Largo tiempo…” debería volver a ser considerada como oficial, puesto que es la que asumieron como suya los peruanos. “Sí, es apócrifa, en el sentido de que no es parte de la creación individual de José de la Torre Ugarte. Pero nació con la población, es la estrofa que la gente quiso y que la gente ha salvado a lo largo de nuestros casi 200 años de independencia”, afirma.

Rohner recuerda que, a lo largo de la historia, se intentó en varias ocasiones cambiar la estrofa, incluso pidiéndole nuevas versiones al poeta José Santos Chocano y en otra ocasión a la cantautora Chabuca Granda. “El cambio que hizo Alan García nos despojó de una de las cosas más importantes que tenemos como ciudadanos, que es la voluntad real de decidir con qué nos identificamos; en este caso, a través de la letra de un himno. Fue una imposición desde arriba, y creo que son justamente esas imposiciones contra las que los peruanos hemos luchado toda nuestra historia”, señala.

Sobre el sentido de la letra, el escritor José Carlos Yrigoyen también se inclina por la primera y abandonada estrofa. “La que actualmente se canta es de una pobreza lírica que no produce efusión de ningún tipo al entonarla. La otra, considerada apócrifa, es más honesta que las otras legítimas con eso que llamamos ser peruanos –dice el autor–. Y, en todo caso, si ninguna de las opciones nos convence, queda el silencio, cuyo ejercicio no nos hace querer menos a nuestro país”.

Óscar Áviles, Augusto Polo Campos y Arturo ‘Zambo’ Cavero, en un partido por las eliminatorias a Argentina 78. Fue en ese contexto que nació “Contigo Perú”, tema hoy convertido en un segundo himno para los peruanos. (Archivo histórico El Comercio)

NUESTRO SEGUNDO HIMNO

La encuesta de Ipsos incluyó una tercera pregunta en torno al tema: ¿cuál es la canción más representativa del Perú? El himno nacional ocupa el primer lugar con un 31% de preferencias, pero en segunda posición aparece el “Contigo Perú” de Augusto Polo Campos (11%). Un tema que ha sido siempre motivo de identificación, pero que en los últimos años adquirió una relevancia mucho más especial: ya sea por entonarse en los estadios del Mundial de Rusia 2018 o por sonar en los balcones de un país en cuarentena. Sea en momentos de gloria o de crisis, la canción logra un arraigo de difícil comparación.

La soprano y antropóloga Sylvia Falcón, quien también se inclina por la primera estrofa del himno “por ser más democrática y abierta para todos”, considera que el impacto de “Contigo Perú” no solo responde a su letra, sino a quienes la tocaron y cantaron, como es el caso de la vibrante voz de Arturo ‘Zambo’ Cavero. “Además es un tema que viene de un género muy representativo para el Perú. No es pop ni es una balada. Es un vals. A mí siempre me va a gustar algo que pueda ayudar a identificarnos. Y esta canción quizá puede caer en el cliché, pero gana por el sentimiento de ser peruano. Y eso la justifica mil veces”, afirma la intérprete lírica.

José Carlos Yrigoyen, por su parte, confiesa que “Contigo Perú” es un tema que le emociona más que el himno nacional. “Comparto la opinión de Jorge Basadre –señala–: la letra de José de la Torre Ugarte es revanchista, hispanófoba y no está a la altura de la música de José Bernardo Alcedo. ‘Contigo Perú’ tiene el mérito de su sencillez, que todo el mundo puede comprender e interiorizar a la hora en que la emoción patriótica se despliega en un estadio o en cualquier evento colectivo. Es un tanto demagógica, pero pegajosa al fin y al cabo”.

Muchos otros mitos rodean al himno nacional, como aquel de ser “el segundo más bonito del mundo” tras La Marsellesa francesa. Un honor del que, en realidad, se enorgullecen casi todos los países de América Latina, y no solo el Perú. Pero es precisamente ese, su componente sanguíneo y sentimental, el que remueve nuestras pasiones (y lo seguirá haciendo). El más polémico de los símbolos patrios, sí, pero también el que más cercano sentimos.

Encuesta Ipsos: las canciones que nos representan

Según el estudio urbano de Ipsos, a la pregunta de qué canciones generan más identificación en los peruanos, la mayoría (31%) mencionó el himno nacional. En segundo lugar (11%) aparece “Contigo Perú”, composición de Augusto Polo Campos.

Más abajo, con 6%, fueron considerados los temas “Mi Perú” (escrito por Manuel Raygada e interpretado por los hermanos Zañartu) e “Y se llama Perú” (también de Polo Campos), y les siguieron “El cóndor pasa” (Daniel Alomía Robles) y “Cholo soy” (Luis Abanto Morales), ambas con 2%.





