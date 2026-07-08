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Resumen

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El pasado marzo, durante el festival REC de Concepción, Chile, más de 200 mil personas vieron cómo Quique Neira volvía a cantar con Gondwana por primera vez en 23 años. Bastó que sonaran los primeros acordes de “Sentimiento Original” para poner fin a una separación que parecía definitiva. Aunque aquella invitación estaba pensada para una única presentación, las conversaciones detrás del escenario terminaron convirtiendo ese momento en una gira internacional que tendrá al Perú como una de sus paradas el próximo 12 de noviembre.

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