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A pesar de la hegemonía de Swift en el conteo de artistas, Bad Bunny reclama el primer puesto en la categoría de álbumes con ‘Un Verano Sin Ti’ | Foto: EFE / Composición EC
A pesar de la hegemonía de Swift en el conteo de artistas, Bad Bunny reclama el primer puesto en la categoría de álbumes con ‘Un Verano Sin Ti’ | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

Spotify presentó este jueves su primer reporte histórico global, consolidando a Taylor Swift y Bad Bunny como las figuras centrales de la plataforma. Y es que, la cantautora estadounidense se posiciona como la más escuchada de todos los tiempos, mientras que el exponente urbano ocupa el segundo lugar del ranking general.

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