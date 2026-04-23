Spotify presentó este jueves su primer reporte histórico global, consolidando a Taylor Swift y Bad Bunny como las figuras centrales de la plataforma. Y es que, la cantautora estadounidense se posiciona como la más escuchada de todos los tiempos, mientras que el exponente urbano ocupa el segundo lugar del ranking general.

El informe, que recopila datos acumulados durante años de actividad de cientos de millones de usuarios, establece una jerarquía dominada por el pop y el género urbano.

Tras Swift y Bad Bunny, el “top 5” de artistas lo completan Drake, The Weeknd y Ariana Grande. En tanto, la lista de los diez primeros puestos se cierra con Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, destacando además la presencia de J Balvin en la posición número 15.

El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.

Dominio en álbumes y canciones

A pesar de la hegemonía de Swift en el conteo de artistas, Bad Bunny reclama el primer puesto en la categoría de álbumes con ‘Un Verano Sin Ti’. El disco del puertorriqueño supera a producciones como ‘Starboy’ de The Weeknd y ‘÷ (Deluxe)’ de Ed Sheeran.

En este apartado, la diversidad de géneros es notable con la inclusión de ‘Sour’ de Olivia Rodrigo y ‘Mañana será bonito (Bichota Season)’ de Karol G dentro de los veinte discos más exitosos.

En cuanto a sencillos, el éxito canadiense ‘Blinding Lights’ de The Weeknd se corona como la canción más reproducida en la historia del servicio. Le siguen ‘Shape of You’ de Ed Sheeran y ‘Sweater Weather’ de The Neighbourhood.

Cabe destacar que, en el listado de las 20 canciones principales, no figura ningún tema interpretado íntegramente en español.

Taylor Swift anuncia su duodécimo álbum en “pre-preventa”.

Auge del contenido hablado

El reporte de Spotify también subraya los formatos de podcast y audiolibros. ‘The Joe Rogan Experience’ se mantiene como el programa líder a nivel mundial. Sin embargo, el contenido en español muestra un posicionamiento con los mexicanos ‘Relatos de la noche’ y ‘La Cotorrisa’ ocupando los puestos 10 y 15, respectivamente.

Por otro lado, la literatura ha encontrado un nicho creciente en la plataforma. Obras de fantasía como ‘A Court of Thorns and Roses’ y ‘El señor de los anillos’ lideran las preferencias, junto a éxitos biográficos como ‘The Woman in Me’ de Britney Spears.

*Con información de EFE

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