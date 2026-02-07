Green Day arremete contra el ICE y Donald Trump previo al Super Bowl 2026

A pocas horas del Super Bowl 2026, donde tendrán a cargo la apertura del evento, la banda de punk rock Green Day, liderada por Billie Joe Armstrong lanzó duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la administración del presidente Donald Trump.

Desde el escenario en San Francisco, en el festival The FanDuel Party Powered by Spotify Armstrong se dirigió directamente a los agentes migratorios, instándolos a abandonar sus cargos antes de ser, según sus palabras, traicionados por la propia cúpula política.

“Deja tu trabajo”, exclamó Armstrong ante una multitud eufórica. “Deja ese trabajo que tienes, porque cuando esto termine —y terminará en algún momento— Kristi Noem, Stephen Miller, J.D. Vance, Donald Trump, te van a dejar tirado como si fueras un maldito vicio. ¡Vamos a este lado de la línea!”, sentenció.

During a Super Bowl pre-party in SF, Billie Joe Armstrong send a message to ICE and the Trump administration



📹marcisenberg#trump #greenday #ice #superbowl pic.twitter.com/TawpCgFXcj — Green Day Italia (@greenday_ita) February 7, 2026

Por otro lado, durante la interpretación del clásico “Holiday”, Armstrong modificó la letra original para hacer eco de la reciente publicación de documentos judiciales relacionados con el fallecido magnate Jeffrey Epstein. En el puente del tema, el cantante sustituyó la frase habitual por: “El representante de la isla de Epstein tiene la palabra”.

Cabe precisar que, sectores conservadores y el propio presidente Trump han cuestionado la selección musical de este año, que incluye a Bad Bunny para del medio tiempo. Como respuesta, la organización Turning Point USA anunció un concierto alternativo con artistas como Kid Rock y Brantley Gilbert.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas, en la Casa Blanca en Washington, el 27 de enero de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)

Green Day se presentará formalmente este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, minutos antes de que los New England Patriots y los Seattle Seahawks disputen el trofeo.

Por su parte, el cantante puertorriqueño cantará durante 13 minutos éxitos de su nuevo álbum “Debí tirar más fotos”, grabado íntegramente en español, mismo por el que ganó un Grammy este 2026.