Green Day arremete contra el ICE y Donald Trump previo al Super Bowl 2026

Desde el escenario en San Francisco, en el festival The FanDuel Party Powered by Spotify Armstrong se dirigió directamente a los agentes migratorios, instándolos a abandonar sus cargos antes de ser, según sus palabras, traicionados por la propia cúpula política.
“Deja tu trabajo”, exclamó Armstrong ante una multitud eufórica. “Deja ese trabajo que tienes, porque cuando esto termine —y terminará en algún momento— Kristi Noem, Stephen Miller, J.D. Vance, Donald Trump, te van a dejar tirado como si fueras un maldito vicio. ¡Vamos a este lado de la línea!”, sentenció.
Por otro lado, durante la interpretación del clásico “Holiday”, Armstrong modificó la letra original para hacer eco de la reciente publicación de documentos judiciales relacionados con el fallecido magnate Jeffrey Epstein. En el puente del tema, el cantante sustituyó la frase habitual por:“El representante de la isla de Epstein tiene la palabra”.
Cabe precisar que, sectores conservadores y el propio presidente Trump han cuestionado la selección musical de este año, que incluye a Bad Bunny para del medio tiempo. Como respuesta, la organización Turning Point USA anunció un concierto alternativo con artistas como Kid Rock y Brantley Gilbert.