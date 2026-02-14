Horóscopo de hoy, 14 de febrero: Estas son las predicciones más exactas

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Horóscopo de hoy, sábado 14 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 14 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecina el momento de cosechar merecidos beneficios. Le acercarán propuestas. Amor: asuntos que no parecen importantes afectarán la armonía y crearán confusión.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: pedirá mayor cooperación y se la darán y estará dispuesto a dar cierto beneficio. Amor: tomará una audaz iniciativa y su pareja dejará de lado la indiferencia.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un cambio de ambiente le creará condiciones para generar otro proyecto. Amor: todo comenzará a mejorar al dejar de lado las críticas y los juicios apresurados.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: estará al día con las nuevas tecnologías y su estilo de vida se verá beneficiado. Amor: la pareja será el refugio donde escuchará una confesión que le hará sonreír.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán novedades positivas de aquello que tiene el mayor esfuerzo y llega beneficio. Amor: la persona que le desvela pasa de largo y la pena surge pero insistirá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: algo que se verá como debilidad se convierte en fortaleza y surge lo nuevo. Amor: con aceptación, sus errores serán disculpados y sus aciertos, valorados.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una discusión con colegas podría escalar, pero conviene hacer las paces. Amor: una ex pareja aparecerá para incomodarte con planteos que no poseen fundamento.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: estarán dadas las condiciones para iniciar un proyecto audaz. Amor: la ternura será indispensable en este momento de la pareja, pero todo se resolverá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hará funcionar un negocio estancado causado por errores de otros. Amor: una actitud esquiva le sorprenderá pero tendrá cautela y esperará el diálogo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: renovará aspectos del negocio y atraerá nuevos clientes. Será un éxito. Amor: algo en la pareja parece estar en crisis y será el momento de enfrentarlo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: todo marcha bien aunque los ingresos serán discretos. Se avecina prosperidad. Amor: un hermoso regalo le dejará casi sin habla y provocará la reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: oportunidad favorable para hacer cambios drásticos para mejorar el negocio. Amor: gran momento de la pareja, los pactos se renuevan y el entendimiento crece.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA POR VIVIR EN PLENITUD LA VIDA POR ESO NO SOPORTA LAS PERSONAS TIBIAS.

