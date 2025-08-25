Horóscopo de HOY, lunes 25 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: éxitos con un proyecto, dará resultados excelentes y planeará nuevos desafíos. Amor: con la ternura que pondrá de manifiesto, reafirmará su mundo sentimental.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y dará lugar a los proyectos más creativos. Amor: momento para dejar de lado ideas rígidas que no permiten evolucionar a la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: apartará de su entorno a la gente que no permite crecer y habrá éxitos. Amor: hará bien en no darle importancia a cosas que no la tienen para mejorar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: superará los desafíos que surgen de un proyecto complicado y llegan beneficios. Amor: si la pareja cede en las expectativas desmesuradas, habrá fuertes cambios.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que bloquean el camino al éxito y logra mayor cooperación. Amor: llegará un presente de parte de un admirador secreto y eso conmoverá su mundo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: verá las perspectivas de crecimiento antes que otros y lo destacarán. Amor: tendrá un encuentro fortuito con alguien que le atrae y la confianza aumentará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá éxito en actividades complejas, lo que hará que obtenga un reconocimiento. Amor: un conflicto se resolverá y llegará la reconciliación, plena de momentos cálidos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para insistir con uno de sus proyectos porque ahora tendrá demanda. Amor: estará demasiado exigente con alguien que necesita más de su comprensión.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno laboral estará motivado para alcanzar las metas planeadas. Amor: alguien del pasado aparecerá con el deseo de reflotar una relación con heridas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: traerá nuevas ideas para su proyecto y comprobará los excelentes resultados. Amor: personalidades diferentes enriquecerán la relación y será muy estimulante.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: personas serias e idóneas le manifestarán apoyo necesario para el proyecto. Amor: mejor no aislarse si lo que desea es acabar con la soledad en una relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: combatirá la rutina para concentrarse en sus cosas pero lo necesitarán. Amor: liberará su encanto con la certeza de construir una nueva relación afectiva.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENTIL Y CON GRAN CAPACIDAD DE ASOMBRO E INGENUIDAD. LA AMAN POR DIVERTIDA.