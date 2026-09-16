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Resumen

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El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink. (Foto: AFP)
El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink. (Foto: AFP)
Por Milagros Asto Sánchez

La carrera por el avance tecnológico y la innovación ha vuelto a alimentar los temores de que el espacio se convierta en un campo de batalla entre las potencias. Aunque era un secreto a voces, el lunes 14 Estados Unidos reconoció por primera vez que ha desplegado armas en órbita y no escondió que aspira a aumentar sus capacidades armamentísticas espaciales antes que sus dos mayores rivales geopolíticos China y Rusia.

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