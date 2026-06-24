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El gobierno de Somalia atribuyó a Al Shabab la responsabilidad del ataque en Mogadiscio. (AFP)
El gobierno de Somalia atribuyó a Al Shabab la responsabilidad del ataque en Mogadiscio. (AFP)
Por Agencia EFE

En un 25 de junio, pero de 2016, tiene lugar ataque terrorista de Al Shabab contra un hotel en Mogadiscio (Somalia), que mató a 35 personas.

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