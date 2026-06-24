En un 25 de junio, pero de 2016, tiene lugar ataque terrorista de Al Shabab contra un hotel en Mogadiscio (Somalia), que mató a 35 personas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1678.- La noble veneciana Elena Cornaro Piscopia se convierte en la primera mujer que recibe un doctorado de Filosofía, que obtuvo en la Universidad de Padua.

1792.- Comienza la medición del meridiano de París, origen del Sistema Métrico Decimal.

1857.- Se publica el libro de poemas ‘Las flores del mal’, de Charles Baudelaire.

1876.- Batalla de ‘Little Big Horn’, donde los estadounidenses pierden ante los jefes indios sioux ‘Caballo loco’ y ‘Toro sentado’.

1947.- Se publica ‘El Diario de Ana Frank’, bajo el título de ‘La casa de atrás’.

1950.- Guerra de Corea: los norcoreanos invaden el sur.

1967.- Última actuación en televisión de The Beatles, que graban en directo, en los estudios Abbey Road de Londres, ‘All you need is love’, emitido en el programa ‘Our World’ de la BBC.

1975.- Mozambique se independiza de Portugal.

1978.- Argentina logra la Copa Mundial de Fútbol, al vencer en la final a Países Bajos (3-1).

1982.- Estreno en Estados Unidos de la película ‘Blade runner’, de Ridley Scott.

1983.- España deroga el uso del garrote vil, un artilugio para aplicar la pena de muerte utilizado por última vez para ejecutar a presos del franquismo, como el anarquista Salvador Puig Antich.

1984.- Prince lanza su icónico álbum ‘Purple rain’.

1991.- Eslovenia y Croacia proclaman su independencia de Yugoslavia.

1994.- Último partido que Maradona juega con la selección argentina, en pleno Mundial de Estados Unidos, tras dar positivo por dopaje.

1998.- Microsoft lanza Windows 98.

2006.- La compañía europea Arcelor acepta la OPA hostil de la empresa anglo-india Mittal Steel, fusión que origina un líder mundial del acero.

2012.- Crisis económica mundial: España formaliza la petición de rescate de la banca a la Unión Europea.

2013.- El emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al Zani, abdica en su hijo, Tamim bin Hamad al Zani.

2017.- Al menos 140 personas calcinadas tras explotar un camión cisterna en Pakistán, durante el fin del Ramadán.

2021.- Entra en vigor en España la Ley de la Eutanasia.

.- Condenan a 22 años de prisión al policía Derek Chauvin, que asesinó al afroamericano George Floyd, en un caso que desató las protestas de ‘Black Lives Matter’.

2024.- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, queda libre tras el acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., declarándose culpable por la filtración de documentos confidenciales de ese país en 2010.

2025.- España se niega a aumentar el gasto en defensa al 5 %, como se pacta en la Cumbre de la OTAN de La Haya y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con represalias comerciales.

NACIMIENTOS

1852.- Antoni Gaudí, arquitecto español.

1903.- George Orwell, escritor británico.

1924.- Sidney Lumet, cineasta estadounidense.

1925.- John Briley, novelista y guionista estadounidense.

1928.- Pierre Culliford, ‘Peyo’, dibujante belga, creador de ‘Los Pitufos’.

1942.- Manolo Otero, actor y cantante español.

1961.- Ricky Gervais, actor, humorista y escritor británico.

1963.- George Michael, músico británico.

1964.- Emma Suárez, actriz española.

.- Johnny Herbert, piloto de Fórmula 1 británico.

1971.- Angela Kinsey, actriz estadounidense.

1975.- Chenoa, cantante española.

.- Albert Costa, tenista español.

1980.- Inma Cuesta, actriz española.

DEFUNCIONES

1673.- Charles de Batz-Castelmore, conde d’Artagnan, capitán de mosqueteros francés.

1984.- Michel Foucault, filósofo francés.

1995.- William Layton, dramaturgo estadounidense.

1997.- Jacques Cousteau, oceanógrafo francés.

2009.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

.- Farrah Fawcett, actriz estadounidense.

2014.- Ana María Matute, escritora española.

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2015.- Patrick Macnee, actor británico.

2017.- Alain Senderens, chef francés.

2024.- Bill Cobbs, actor estadounidense.

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El terremoto que sacudió este miércoles 24 de junio a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. (EFE)

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