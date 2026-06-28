En un 29 de junio, pero de 1976, hace 50 años, las islas Seychelles consiguen la independencia, tras 162 años de dominio colonial británico.

OTRAS EFEMÉRIDES

1613.- Un incendio destruye el teatro ‘The Globe’ de Londres, en el que estrenaba sus obras William Shakespeare.

1776.- Los franciscanos Francisco Palou y Pedro Cambon comienzan a construir la misión de San Francisco, origen de esta ciudad californiana.

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1900.- Se crea la Fundación Nobel, que otorga desde el año siguiente los premios que llevan su nombre.

1913.- Comienza la segunda guerra de los Balcanes, entre Bulgaria y sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, Rumanía y el Imperio otomano.

1970.- España y la CEE firman en Luxemburgo un Acuerdo Comercial Preferencial para reducir derechos de aduana.

1974.- El bailarín ruso Baryshnikov deserta de la URSS en Toronto (Canadá), durante una gira del Bolshoi.

- Isabel Martínez de Perón asume la presidencia interina de Argentina por la enfermedad de su marido, quien fallece dos días después.

1984.- El ‘Grupo de Contadora’ para la pacificación de Centroamérica, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana.

1987.- Profanan la tumba del expresidente argentino Juan Domingo Perón, en el cementerio bonaerense de La Cacharita, y roban sus manos.

1992.- Asesinato del presidente argelino, Mohamed Budiaf.

1995.- El transbordador estadounidense ‘Atlantis’ y la estación rusa ‘Mir’ se unen en el espacio.

2005.- Declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco parte del territorio de la isla española de Gran Canaria

2007.- Apple pone a la venta el primer iPhone, presentado por Steve Jobs el 9 de enero.

NACIMIENTOS

1540.- Ana de Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli.

1886.- Robert Schumann, político francés, uno de los ‘padres de la Unión Europa’.

1900.- Antoine de Saint-Exupéry, novelista francés.

1905.- Manuel Altolaguirre, poeta y productor de cine español.

1925.- Giorgio Napolitano, presidente italiano.

1930.- Oriana Fallaci, periodista y escritora italiana.

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1957.- ‘Ouka Leele’ (Bárbara Allende Gil de Biedma), fotógrafa y artista española.

1979.- Alejo Sauras, actor español.

2003.- Jude Bellingham, futbolista británico.

DEFUNCIONES

1315.- Ramon Llull, teólogo, filósofo y escritor español.

1940.- Paul Klee, pintor suizo.

1975.- Dionisio Ridruejo, escritor y político español.

1979.- Blas de Otero, poeta español.

1982.- Pierre Balmain, diseñador francés.

1995.- Lana Turner, actriz estadounidense.

2000.- Vittorio Gassman, actor italiano.

2003.- Katharine Hepburn, actriz estadounidense.

2019.- Guillermo Mordillo, humorista gráfico argentino.

2020.- Carl Reiner, cómico estadounidense.

2021.- Delia Fiallo, escritora y guionista cubana.

2022.- María Rosa de Madariaga, historiadora española.

- Ralph ‘Sonny’ Barger, fundador del club de moteros Los Ángeles del Infierno.

2025.- José Luis Fontela, escritor, político y pintor español.