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Ciudadanos de Seychelles celebran la independencia de su país en 1976, poniendo fin a 162 años de dominio británico. Foto: Imagen generada con IA, Chat GPT
Ciudadanos de Seychelles celebran la independencia de su país en 1976, poniendo fin a 162 años de dominio británico. Foto: Imagen generada con IA, Chat GPT
Por Agencia EFE

En un 29 de junio, pero de 1976, hace 50 años, las islas Seychelles consiguen la independencia, tras 162 años de dominio colonial británico.

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