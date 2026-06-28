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En un 29 de junio, pero de 1976, hace 50 años, las islas Seychelles consiguen la independencia, tras 162 años de dominio colonial británico.
En un 29 de junio, pero de 1976, hace 50 años, las islas Seychelles consiguen la independencia, tras 162 años de dominio colonial británico.
OTRAS EFEMÉRIDES
1613.- Un incendio destruye el teatro ‘The Globe’ de Londres, en el que estrenaba sus obras William Shakespeare.
1776.- Los franciscanos Francisco Palou y Pedro Cambon comienzan a construir la misión de San Francisco, origen de esta ciudad californiana.
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1900.- Se crea la Fundación Nobel, que otorga desde el año siguiente los premios que llevan su nombre.
1913.- Comienza la segunda guerra de los Balcanes, entre Bulgaria y sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, Rumanía y el Imperio otomano.
1970.- España y la CEE firman en Luxemburgo un Acuerdo Comercial Preferencial para reducir derechos de aduana.
1974.- El bailarín ruso Baryshnikov deserta de la URSS en Toronto (Canadá), durante una gira del Bolshoi.
- Isabel Martínez de Perón asume la presidencia interina de Argentina por la enfermedad de su marido, quien fallece dos días después.
1984.- El ‘Grupo de Contadora’ para la pacificación de Centroamérica, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana.
1987.- Profanan la tumba del expresidente argentino Juan Domingo Perón, en el cementerio bonaerense de La Cacharita, y roban sus manos.
1992.- Asesinato del presidente argelino, Mohamed Budiaf.
1995.- El transbordador estadounidense ‘Atlantis’ y la estación rusa ‘Mir’ se unen en el espacio.
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2005.- Declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco parte del territorio de la isla española de Gran Canaria
2007.- Apple pone a la venta el primer iPhone, presentado por Steve Jobs el 9 de enero.
NACIMIENTOS
1540.- Ana de Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli.
1886.- Robert Schumann, político francés, uno de los ‘padres de la Unión Europa’.
1900.- Antoine de Saint-Exupéry, novelista francés.
1905.- Manuel Altolaguirre, poeta y productor de cine español.
1925.- Giorgio Napolitano, presidente italiano.
1930.- Oriana Fallaci, periodista y escritora italiana.
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1957.- ‘Ouka Leele’ (Bárbara Allende Gil de Biedma), fotógrafa y artista española.
1979.- Alejo Sauras, actor español.
2003.- Jude Bellingham, futbolista británico.
DEFUNCIONES
1315.- Ramon Llull, teólogo, filósofo y escritor español.
1940.- Paul Klee, pintor suizo.
1975.- Dionisio Ridruejo, escritor y político español.
1979.- Blas de Otero, poeta español.
1982.- Pierre Balmain, diseñador francés.
1995.- Lana Turner, actriz estadounidense.
2000.- Vittorio Gassman, actor italiano.
2003.- Katharine Hepburn, actriz estadounidense.
2019.- Guillermo Mordillo, humorista gráfico argentino.
2020.- Carl Reiner, cómico estadounidense.
2021.- Delia Fiallo, escritora y guionista cubana.
2022.- María Rosa de Madariaga, historiadora española.
- Ralph ‘Sonny’ Barger, fundador del club de moteros Los Ángeles del Infierno.
2025.- José Luis Fontela, escritor, político y pintor español.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.