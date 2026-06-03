En un 4 de junio, pero de 1989, el Ejército chino dispara indiscriminadamente contra la multitud que ocupa la plaza de Tiananmen, en Beijing, causando decenas de muertos y cientos de heridos.
1783.- Los hermanos franceses Montgolfier realizan su primera demostración pública de ascensión en globo, en Annonay (Francia).
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1878.- El sultán de Turquía cede la isla de Chipre a Gran Bretaña.
1917.- Se conceden por vez primera los Premios Pulitzer de periodismo.
1919.- El Congreso de los EE.UU. aprueba la 19º enmienda, que permite el voto a las mujeres.
1940.- Finaliza la evacuación aliada de Dunkerque, durante la II Guerra Mundial.
1942.- Muere Reinhard Heydrich, dirigente de las SS y la Gestapo conocido como ‘el carnicero de Praga’, a consecuencia de las heridas sufridas en un atentado en la citada ciudad.
1946.- El general Perón asume la Presidencia de la República Argentina.
1952.- Perón toma posesión de su segundo mandato de la presidencia de Argentina.
1984.- El músico estadounidense Bruce Springsteen publica ‘Born in the USA’ con la icónica portada de la fotógrafa Annie Leibovitz.
1989.- La candidatura de Solidaridad, liderada por Lech Walesa, gana las elecciones en Polonia.
1996.- El escritor español Jorge Semprún es elegido miembro de la Academia Goncourt, primer extranjero en ingresar en esa institución gala.
2002.- El cineasta Woody Allen gana el premio Príncipe de Asturias de las Artes.
2009.- El divulgador naturalista británico David Attenborough, galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.
2013.- La ONU confirma el uso de armas químicas en Siria.
2018.- Arabia Saudita empieza a expedir permisos para conducir a las mujeres, actividad que tenían prohibida.
2022.- La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anuncian que ponen fin a 12 años de relación.
2025.- El Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de la Concordia.
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1754.- Miguel de Azcuénaga, militar que luchó por la emancipación de Argentina.
1911.- José Meliá, empresario hotelero español.
1924.- Dennis Weaver, actor estadounidense.
1933.- Rafael Peralta, rejoneador español.
1942.- José María Iñigo, periodista y presentador español.
1966.- Cecilia Bartoli, cantante de opera italiana.
1970.- José Luis Figuereo, ‘El Barrio’, cantautor español.
1975.- Angelina Jolie, actriz estadounidense.
1976.- Alexei Navalni, político y activista ruso.
.- Candace Cameron, actriz estadounidense.
1985.- Bar Refaeli, modelo israelí.
1986.- Oona Castilla Chaplin, actriz española.
2021.- Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, hija de los Duques de Sussex, Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan Markle.
1798.- Giacomo Casanova, aventurero italiano.
1830.- Antonio José de Sucre, héroe de la independencia hispanoamericana.
1941.- Guillermo II, último emperador de Alemania.
2004.- Nino Manfredi, actor italiano.
2012.- Herb Reed, cantante estadounidense de The Platters.
2017.- Juan Goytisolo Gay, escritor español.
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2021.- Richard R. Ernst, químico suizo y Nobel de Química 1991.
2022.- Alec John Such, músico estadounidense, miembro fundador del grupo Bon Jovi.
2025.- Philippe Labro, periodista y cineasta francés.
La Organización Mundial de la Salud redujo drásticamente el martes 2 de junio su conteo de casos sospechosos de ébola en toda África central, de 900 a 116, con 330 enfermos confirmados. (AFP)
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