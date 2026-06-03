En un 4 de junio, pero de 1989, el Ejército chino dispara indiscriminadamente contra la multitud que ocupa la plaza de Tiananmen, en Beijing, causando decenas de muertos y cientos de heridos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1783.- Los hermanos franceses Montgolfier realizan su primera demostración pública de ascensión en globo, en Annonay (Francia).

1878.- El sultán de Turquía cede la isla de Chipre a Gran Bretaña.

1917.- Se conceden por vez primera los Premios Pulitzer de periodismo.

1919.- El Congreso de los EE.UU. aprueba la 19º enmienda, que permite el voto a las mujeres.

1940.- Finaliza la evacuación aliada de Dunkerque, durante la II Guerra Mundial.

1942.- Muere Reinhard Heydrich, dirigente de las SS y la Gestapo conocido como ‘el carnicero de Praga’, a consecuencia de las heridas sufridas en un atentado en la citada ciudad.

1946.- El general Perón asume la Presidencia de la República Argentina.

1952.- Perón toma posesión de su segundo mandato de la presidencia de Argentina.

1984.- El músico estadounidense Bruce Springsteen publica ‘Born in the USA’ con la icónica portada de la fotógrafa Annie Leibovitz.

1989.- La candidatura de Solidaridad, liderada por Lech Walesa, gana las elecciones en Polonia.

1996.- El escritor español Jorge Semprún es elegido miembro de la Academia Goncourt, primer extranjero en ingresar en esa institución gala.

2002.- El cineasta Woody Allen gana el premio Príncipe de Asturias de las Artes.

2009.- El divulgador naturalista británico David Attenborough, galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

2013.- La ONU confirma el uso de armas químicas en Siria.

2018.- Arabia Saudita empieza a expedir permisos para conducir a las mujeres, actividad que tenían prohibida.

2022.- La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anuncian que ponen fin a 12 años de relación.

2025.- El Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de la Concordia.

NACIMIENTOS

1754.- Miguel de Azcuénaga, militar que luchó por la emancipación de Argentina.

1911.- José Meliá, empresario hotelero español.

1924.- Dennis Weaver, actor estadounidense.

1933.- Rafael Peralta, rejoneador español.

1942.- José María Iñigo, periodista y presentador español.

1966.- Cecilia Bartoli, cantante de opera italiana.

1970.- José Luis Figuereo, ‘El Barrio’, cantautor español.

1975.- Angelina Jolie, actriz estadounidense.

1976.- Alexei Navalni, político y activista ruso.

.- Candace Cameron, actriz estadounidense.

1985.- Bar Refaeli, modelo israelí.

1986.- Oona Castilla Chaplin, actriz española.

2021.- Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, hija de los Duques de Sussex, Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan Markle.

DEFUNCIONES

1798.- Giacomo Casanova, aventurero italiano.

1830.- Antonio José de Sucre, héroe de la independencia hispanoamericana.

1941.- Guillermo II, último emperador de Alemania.

2004.- Nino Manfredi, actor italiano.

2012.- Herb Reed, cantante estadounidense de The Platters.

2017.- Juan Goytisolo Gay, escritor español.

2021.- Richard R. Ernst, químico suizo y Nobel de Química 1991.

2022.- Alec John Such, músico estadounidense, miembro fundador del grupo Bon Jovi.

2025.- Philippe Labro, periodista y cineasta francés.

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La Organización Mundial de la Salud redujo drásticamente el martes 2 de junio su conteo de casos sospechosos de ébola en toda África central, de 900 a 116, con 330 enfermos confirmados. (AFP)

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