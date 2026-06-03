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Soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL) siendo obligados por estudiantes disidentes a sentarse frente al Gran Salón del Pueblo en la Plaza de Tiananmen en Beijing, el 3 de junio de 1989. (CATHERINE HENRIETTE / FILES / AFP)
Soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL) siendo obligados por estudiantes disidentes a sentarse frente al Gran Salón del Pueblo en la Plaza de Tiananmen en Beijing, el 3 de junio de 1989. (CATHERINE HENRIETTE / FILES / AFP)
/ CATHERINE HENRIETTE
Por Agencia EFE

En un 4 de junio, pero de 1989, el Ejército chino dispara indiscriminadamente contra la multitud que ocupa la plaza de Tiananmen, en Beijing, causando decenas de muertos y cientos de heridos.

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