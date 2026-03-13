Un reciente reporte de ABC News, basado en un memorando del FBI, señalaba que Irán habría considerado llevar a cabo un ataque sorpresa a principios de febrero de 2026 utilizando vehículos aéreos no tripulados lanzados desde una embarcación no identificada frente a las costas de EE.UU., específicamente contra objetivos no precisados en California, en caso de que Washington realizara bombardeos contra territorio iraní.

La advertencia del FBI

Un dron Shahed se muestra en la exposición de las capacidades aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. (IRGC / Creative Commons / Archivo).

La información sobre estos supuestos planes fue recibida antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero. De acuerdo con 'Los Angeles Times’, fuentes con conocimiento del memorando indicaron que la advertencia se emitió con base en inteligencia recibida por la Guardia Costera estadounidense y que este tipo de alertas suele tener un carácter preventivo.

Una de esas fuentes, con experiencia en contraterrorismo, señaló que la amenaza “no se ha considerado creíble en este momento”, por lo que se trataría de una advertencia meramente cautelar, sin indicios de que Irán esté planeando o pueda ejecutar un ataque con éxito.

Capacidad militar en duda

Para Alonso Cárdenas, internacionalista y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), un ataque directo contra territorio estadounidense también resulta poco probable.

“Irán no tiene capacidad para enviar drones o misiles hasta Estados Unidos. El alcance máximo de sus misiles balísticos ronda los 2.000 kilómetros, muy lejos del territorio continental estadounidense”, explicó a El Comercio.

A su juicio, un escenario como el planteado en los reportes sería altamente especulativo.

“Un ataque de ese tipo solo podría ocurrir si los drones ya estuvieran dentro del territorio estadounidense, lo que implicaría una falla de seguridad muy grave”, sostuvo.

En ese contexto, Cárdenas considera que Irán no tendría incentivos inmediatos para lanzar ataques en territorio estadounidense mientras el conflicto se mantiene concentrado en Medio Oriente.

“Irán está enfocado en los objetivos militares dentro del propio conflicto regional y, hasta ahora, ha logrado responder a los ataques sin ser avasallado”, explicó. A su juicio, abrir un frente directo contra Estados Unidos en su propio territorio no sería una prioridad estratégica en este momento.

“Estados Unidos tampoco ha logrado avanzar con claridad en la guerra. Es un conflicto que se ha empantanado y donde no hay un objetivo claro”, sostuvo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el miércoles que los funcionarios estatales estaban al tanto de la advertencia y habían estado en estrecha comunicación con las fuerzas del orden federales y locales para difundir la información.

Gavin Newsom, actual gobernador de California, siempre ha mostrado en contra de las políticas migratorias de Donald Trump (Foto: AFP)

Antes de que se diera a conocer esta alerta del FBI, las autoridades federales ya habían advertido que el régimen iraní podría lanzar represalias en suelo estadounidense mediante células durmientes, grupos aliados, simpatizantes solitarios o ciberataques selectivos.

Sin embargo, Cárdenas consideró que incluso ese tipo de operaciones tendría limitaciones. “Los aliados de Irán, como Hezbolá o Hamás, tienen experiencia en atentados en Medio Oriente e incluso en Europa, pero no han logrado operar en territorio estadounidense”, señaló.

En algunos análisis también se ha planteado la posibilidad de que actores criminales de Latinoamérica, como cárteles mexicanos, puedan ser utilizados para ejecutar ataques con drones. Esto responde a que se vincula a estos grupos con Irán. No obstante, el especialista consultado por este Diario considera que ese escenario carece de lógica estratégica.

“No tendría sentido que los cárteles ataquen militarmente a Estados Unidos. Su principal mercado está allí y no ganarían nada involucrándose en un conflicto de ese tipo”, afirmó.

Más seguridad para los Óscar

Los Premios Óscar 2026 corresponden a la 98° edición de los premios de la Academia de Hollywood y reconocen a las mejores películas estrenadas en 2025. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

A pocos días de la ceremonia de los Óscar, las medidas de seguridad también han sido reforzadas. De acuerdo con medios locales, la organización del evento ha incrementado la vigilancia en torno a la premiación.

Durante la rueda de prensa ofrecida el miércoles por la organización de los Óscar, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, anunciaron que la ceremonia contará con mayor seguridad, según reportó The Hollywood Reporter.

“Contamos con el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, y existe una estrecha colaboración”, declaró Kapoor.

El memorando del FBI, no obstante, advertía que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

