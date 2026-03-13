Por Christian Mestanza Arquiñigo

La alerta del FBI sobre un posible ataque iraní contra California ha generado inquietud en Estados Unidos a pocos días de la ceremonia de los premios Óscar. Analistas consideran que un ataque de este tipo sería poco probable, aunque señalan que la advertencia responde al riesgo de acciones indirectas en un contexto de escalada.

