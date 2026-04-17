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Vista general del Boulevard du 30 Juin en Kinshasa, República Democrática del Congo, el 20 de octubre de 2025. (Foto de Glody MURHABAZI / AFP).
Vista general del Boulevard du 30 Juin en Kinshasa, República Democrática del Congo, el 20 de octubre de 2025. (Foto de Glody MURHABAZI / AFP).
/ GLODY MURHABAZI
Por Agencia AFP, Redacción EC

La República Democrática del Congo (RDC) recibió en la noche del jueves al viernes a quince migrantes expulsados de Estados Unidos que, según una fuente cercana a la presidencia del país africano, son de origen peruano y ecuatoriano.

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