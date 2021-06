Tras el dramático derrumbe de un edificio en Miami, en las últimas horas los bomberos lograron rescatar vivo a un niño de entre los escombros. El colapso de la torre ocurrió a las 2 de la madrugada en la ciudad de Surfside, condado de Miami, y hasta el momento se confirmó una muerte.

Desde antes del amanecer, los bomberos trabajan entre los escombros para rescatar a las personas que se encontraban en la construcción ubicada en la pequeña ciudad costera, a unas 10 kilómetros al norte de Miami Beach. Los medios locales captaron el momento en el que los bomberos rescataron al niño de 11 años, mientras otros asistían a las personas que se encontraban en los balcones de las torres aledañas, informó el medio ABC News.

Los bomberos rescatan a un niño. (Captura de video).

El Hospital y Centro Médico Aventura, a unos 14 kilómetros al noroeste de Surfside, recibió a tres pacientes del lugar a las pocas horas de sucedido el derrumbe. Dos tienen heridas críticas, mientras que el tercero está en buenas condiciones, dijo un portavoz del hospital a ABC News.

Testigos dijeron que aún hay más personas atrapadas dentro del edificio y quienes se encontraban en los edificios linderos han sido evacuados a un centro recreativo cercano.

Aún no se sabe la razón por la que colapsó de manera parcial la construcción que es parte de un conjunto de edificios llamado Champlain Towers. El complejo fue construido junto al mar en 1981 y cuenta con más de 100 unidades, algunas de ellas, con dos habitaciones, se encuentran a la venta por 600.000 y 700.000 dólares.

El Champlain Towers en Miami. (Captura).

Santo Mejil, un hombre de 50 años y esposo de una de las mujeres que estaba en el edificio, contó que su pareja lo llamó asustada pasadas la 1.15: “Me dijo que había pasado algo terrible pero que no sabía bien porque estaba durmiendo. Pensó que era un terremoto. Cuando llegué aquí ya había bomberos y no me dejaron pasar. Ya la sacaron, gracias a Dios”.

La sargento Marian Cruz dijo que la situación aún estaba en desarrollo, aunque declaró: “Puedo decirles que el edificio tiene doce pisos. Toda la parte trasera se cayó”.

Escombros cuelgan de un edificio parcialmente derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP).

La zona en la que se encuentra Champlain Towers es residencial, hay tanto viviendas unifamiliares, como condominios y hoteles que han sido construidos hace años y otros más nuevos. También hay restaurantes y comercios que dan servicio a turistas y vecinos de la zona.

