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Resumen

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll. (Foto: AFP)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll. (Foto: AFP)
Por Milagros Asto Sánchez

Con dos frentes de guerra abiertos en la escena internacional, parece el peor momento para que la cúpula militar de Estados Unidos enfrente discrepancias internas, pero una serie de despidos y disputas recientes muestran que en el Departamento de Defensa las fricciones no son un problema menor. El lunes, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, presentó su dimisión al presidente Donald Trump tras varios meses de choques con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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