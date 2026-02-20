Trump considera “profundamente decepcionante” el fallo del Supremo contra sus aranceles

Escuchar
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Will Oliver
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó de “profundamente decepcionante” y de “decisión terrible” el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales del país.

