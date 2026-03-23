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Resumen

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Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz reabrirá “pronto” si las negociaciones tienen éxito y planteó la posibilidad de establecer un control “conjunto” de esa vía estratégica por parte de Estados Unidos e Irán.

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