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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra en Irán, el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra en Irán, el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El presidente Donald Trump dijo el lunes que existen “puntos de acuerdo importantes” en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que, según él, tienen que resultar en la renuncia de Teherán a sus ambiciones nucleares y a sus reservas de uranio enriquecido.

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