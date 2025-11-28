El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de uno de los dos agentes de la Guardia Nacional atacados en un tiroteo el miércoles en Washington, DC., a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años. (EFE/ Casa Blanca)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de uno de los dos agentes de la Guardia Nacional atacados en un tiroteo el miércoles en Washington, DC., a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años. (EFE/ Casa Blanca)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. “detiene todas las decisiones de asilo” tras el tiroteo en Washington
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. “detiene todas las decisiones de asilo” tras el tiroteo en Washington

EE.UU. “detiene todas las decisiones de asilo” tras el tiroteo en Washington

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Gobierno estadounidense “ha detenido todas las decisiones de asilo”, anunció este viernes el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tras la orden del presidente de “frenar” la inmigración de “los países del tercer mundo” después del .

“USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre está primero”, informó el director de dicha dependencia, Joseph B. Edlow, en X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Casi 1,5 millones de solicitantes de asilo tenían una solicitud pendiente hasta diciembre de 2024, según las últimas cifras disponibles obtenidas por la organización American Immigration Council (AIC).

La orden de USCIS llega horas después del aviso de Trump sobre interrumpir de “forma permanente” la migración “de todos los países del tercer mundo” tras el tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano presuntamente disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.

LEE MÁS: Autor de tiroteo contra guardias nacionales en EE.UU. será inculpado por asesinato

La misma dependencia ya había anunciado el jueves una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de migrantes de 19 países de “preocupación”, incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)

Y también informó de la suspensión de solicitudes de migración de los afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso del presunto responsable, Rahmanullah Lakanwal, y el subsecuente ataque.

LEE MÁS: Trump dice que suspenderá “permanentemente” la migración desde el “tercer mundo”

Estados Unidos admitió, durante la Administración de Biden, más de 100.000 refugiados en 2024, un récord en 30 años, pero una de las primeras medidas del Gobierno de Trump fue frenar el Programa de Admisiones de Refugiados (USRAP)

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC