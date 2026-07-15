00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes de seguridad presentes tras el atropello de un migrante mexicano que huía de un operativo del ICE, en el condado de Saint Johns, en Florida, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Captura de News 4 Jax)
Agentes de seguridad presentes tras el atropello de un migrante mexicano que huía de un operativo del ICE, en el condado de Saint Johns, en Florida, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Captura de News 4 Jax)
Por Agencia EFE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos identificó como mexicano a un migrante que murió atropellado tras un operativo migratorio en Florida y afirmó que indaga el incidente, según indicó un portavoz de la dependencia a EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.