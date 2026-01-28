Suspenden de funciones al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis

Escuchar
Jonathan Ross, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Good, en Mineápolis el pasado 7 de enero. (Captura de video)
Por Agencia EFE

Jonathan Ross, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Good, en Minneapolis el pasado 7 de enero, fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, según información oficial citada por el Huffpost este miércoles.

