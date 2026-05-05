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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras habla antes de firmar un decreto para reactivar el Premio de la Prueba Presidencial de Aptitud Física, un programa competitivo de aptitud física en las escuelas, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 5 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras habla antes de firmar un decreto para reactivar el Premio de la Prueba Presidencial de Aptitud Física, un programa competitivo de aptitud física en las escuelas, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 5 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

Los estados de Indiana y Ohio celebran este martes elecciones primarias de cara a los comicios de medio mandato del próximo noviembre, una cita que pondrá a prueba hasta qué punto la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue marcando el rumbo del Partido Republicano.

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