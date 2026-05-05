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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, declara durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado sobre la solicitud presupuestaria del Departamento de Defensa para el año fiscal 2027, celebrada en el Capitolio, en Washington D. C., el 30 de abril de 2026. Foto: Alex Wroblewski / AFP
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, declara durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado sobre la solicitud presupuestaria del Departamento de Defensa para el año fiscal 2027, celebrada en el Capitolio, en Washington D. C., el 30 de abril de 2026. Foto: Alex Wroblewski / AFP
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia AFP

Estados Unidos “no busca pelea” en el estrecho de Ormuz, donde su Armada empezó una operación para garantizar la libre navegación comercial, pero cualquier ataque iraní provocará una respuesta “devastadora”, declaró este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

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