Las exigencias de Irán manifestadas en el plan de 14 puntos chocan con la prioridad central de Estados Unidos y de su aliado Israel: el fin del programa nuclear iraní y la entrega de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60% que posee la República Islámica. Teherán prefiere que este asunto sea abordado en una segunda etapa, una vez firmado el fin de la guerra.

En cambio, además del fin de la guerra, el plan iraní está centrado en el levantamiento del bloqueo naval, garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses y alivio de sanciones internacionales. Todo debería concretarse en un plazo máximo de 30 días.

Una iraní camina junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

El plan de Irán es una respuesta a la propuesta de nueve puntos de Estados Unidos de la que no hay mayores detalles pero que estaría centrada en la prolongación del alto el fuego por hasta por dos meses.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se inició el 28 de febrero. Desde el 8 de abril está en vigor un alto el fuego, que recientemente fue prorrogado por Trump de manera indefinida.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el 2 de mayo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

Estos son los 14 puntos del plan de Irán revelado por la agencia semioficial Tasnim:

1. Fin definitivo de la guerra

No solo prolongar la tregua, sino cerrar formalmente el conflicto.

2. Alto el fuego total y permanente

Con mecanismos para evitar que se reanuden hostilidades.

3. Garantías de no agresión

Compromiso mutuo de no realizar nuevos ataques.

4. Retirada de tropas de EE.UU.

Salida de fuerzas estadounidenses de zonas cercanas a Irán.

5. Levantamiento del bloqueo naval

Fin del cerco en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

6. Libre navegación y reapertura de Ormuz

Restablecer el tránsito marítimo internacional.

7. Levantamiento de sanciones económicas

Eliminar restricciones financieras contra Irán.

8. Devolución de activos congelados

Liberar miles de millones retenidos en el exterior.

9. Compensaciones económicas

EE.UU. debería pagar por daños de la guerra.

10. Fin de hostilidades en escenarios regionales

Incluye frentes como el Líbano.

11. Nuevo mecanismo para gestionar el estrecho de Ormuz

Posible sistema internacional o regional de control.

12. Garantías de seguridad regional

Evitar futuras escaladas militares en Medio Oriente.

13. Reconocimiento de derechos estratégicos iraníes

Incluye, según algunas versiones, su derecho al enriquecimiento de uranio.

14. Implementación del acuerdo en un plazo negociado (30 días)

El plazo sería para acordar cómo aplicar el pacto, no necesariamente para terminar la guerra en sí.

La cuestión nuclear queda para una fase posterior una vez terminada la guerra.

Sin tocar lo nuclear un acuerdo es incierto

Las instalaciones nucleares de Irán. (AFP).

El analista internacional Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la UPC, considera que el plan de 14 puntos de Irán responde a un enfoque “pragmático”, pero con escasas probabilidades de éxito inmediato debido a que evita abordar el centro del conflicto: el programa nuclear.

“El plan es bastante pragmático, pero va en contra de las intenciones declaradas de Estados Unidos e Israel. Es difícil que pueda ser exitoso ahora, porque no aborda el punto central del conflicto”, manifiesta a El Comercio.

Según explica, tanto Estados Unidos como Israel mantienen una línea dura en el tema nuclear, al punto que Tel Aviv no consideraría una victoria cerrar la guerra sin desmantelar esa capacidad iraní, lo que reduce el margen de negociación.

En ese contexto, interpreta la propuesta iraní como un intento de desescalar y ganar tiempo, aplazando la discusión más compleja. “Probablemente Irán busca desescalar, porque la negociación sobre lo nuclear es la más compleja y piensa que debe aplazarse. Ese es un punto que, por parte de Israel, no se puede postergar”, insiste.

A la vez, Tucci indica que la respuesta discreta de EE.UU. al plan de 14 puntos reflejaría un esfuerzo por bajar la presión política y mediática mientras avanzan contactos diplomáticos reservados para encontrar puntos medios que finalmente lleven a un acuerdo.

“La actitud de Estados Unidos puede ser algo positivo: significa que las diplomacias están trabajando para encontrar un término medio”, explica.

Sin embargo, Tucci advierte que decisiones como la operación anunciada por Trump para escoltar buques que quieran salir del estrecho de Ormuz evidencian una estrategia de presión paralela, en un escenario donde Washington aún no tendría una salida clara al conflicto.

El buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado mientras una pequeña lancha pasa cerca, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP). / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

“Estados Unidos no parece tener una estrategia de salida clara en este momento. La operación en Ormuz puede ser presión, pero también una señal de que Washington está dispuesto a otra oleada de ataques”, anticipa.

Para Tucci, el riesgo de una nueva escalada sigue latente y el desenlace dependerá de si las negociaciones logran ganar tiempo suficiente para evitar un choque mayor, en medio de posibles consecuencias económicas globales, como una crisis energética de gran escala que podría agudizarse en los próximos meses.

“Es bastante difícil que se alcance un acuerdo en el corto plazo. Pero si la guerra continúa, podría desencadenar una crisis energética incluso peor que las anteriores”, concluye.