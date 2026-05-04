Por Roger Zuzunaga Ruiz

La propuesta de 14 puntos presentada por Irán para poner fin a la guerra con Estados Unidos ha abierto un canal diplomático aún incierto, marcado por profundas diferencias de fondo en un tema clave. Aunque Washington ya ha respondido a través de intermediarios, el contenido de esa respuesta se mantiene en reserva mientras Teherán la evalúa. En paralelo, el presidente Donald Trump ha ordenado a sus fuerzas escoltar a las embarcaciones que quieran salir del bloqueado estrecho de Ormuz, una medida arriesgada que podría conducir de nuevo a la guerra.

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