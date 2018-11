Michelle Obama lidera la lista de libros más vendidos en Estados Unidos La ex primera dama , Michelle Obama, encabeza los libros más vendidos con "Becoming". Su libro de memorias es el número uno en la lista de obras de no ficción en Estados Unidos, Francia y Alemania



