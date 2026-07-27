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Resumen

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La policía está investigando un tiroteo. Múltiples víctimas de disparos. Disparos en el Seattle Center. Foto: @prensacom
La policía está investigando un tiroteo. Múltiples víctimas de disparos. Disparos en el Seattle Center. Foto: @prensacom
Por Agencia EFE

Un tiroteo en el centro de la ciudad estadounidense de Seattle, cerca de la emblemática Aguja Espacial, dejó “múltiples víctimas” durante un festival, con un número aún indeterminado de heridos, según reportaron este domingo autoridades locales.

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