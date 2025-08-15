Putin espera con ayuda de Trump acabar la guerra con Ucrania “cuanto antes”

Escucha la noticia
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que, con la ayuda de su colega de Estados Unidos, Donald Trump, espera acabar “cuanto antes” con el conflicto en Ucrania y apoyó la concesión de garantías de seguridad a Kiev.
“Hemos forjado con el presidente Trump una relación muy buena de trabajo y confianza. Tengo todos los motivos para suponer que si seguimos por este camino, podremos llegar, cuanto antes mejor, al final del conflicto en Ucrania”, dijo durante una rueda de prensa conjunta tras la cumbre celebrada en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).
Putin, que consideró “constructivas” y “útiles” las negociaciones con Trump añadió: “Quisiera confiar que el entendimiento alcanzado hoy nos permita acercarnos al objetivo y allane el camino a la paz en Ucrania”.
“Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello”, subrayó.
El jefe del Kremlin subrayó que Rusia está “sinceramente interesada en poner fin” a la guerra, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener “un carácter sólido y duradero”, de forma que se eliminen las causas que lo originaron.
Las causas originales aluden a la necesidad de garantizar la neutralidad de Ucrania, lo que incluiría su desmilitarización, y que la OTAN deje de aproximarse a las fronteras rusas.
“Vemos el deseo de la Administración de EE.UU. y personalmente de Trump de contribuir al arreglo del conflicto ucraniano, su deseo de llegar a la esencia y comprender sus orígenes”, resaltó.
A su vez, Putin, que destacó que ambos países son vecinos -sus islas están separadas por apenas cuatro kilómetros-, propuso a Trump celebrar la próxima cumbre en Moscú.
“Espero que, si es posible, nos veamos pronto. La próxima vez en Moscú”, señaló el líder ruso en inglés.
A lo que su interlocutor replicó: “Es una interesante propuesta. Puede ser que ocurra”.
Putin expresó su confianza de que Ucrania y los países europeos no obstruyan ni intenten realizar ninguna “provocación” ni impulsar ninguna “intriga” que torpedee los progresos ya alcanzados en el proceso de paz.
