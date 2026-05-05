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Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección contra materiales peligrosos regresa al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Foto: AFPThe MV Hondius has been at the centre of an international health scare since Saturday, when WHO was informed that the rare disease -- usually spread from infected rodents typically through urine, droppings and saliva -- was suspected of being behind the deaths of three of its passengers. As others fell ill, passengers and crew have been in isolation after Cape Verde authorities barred the ship from docking, and as health authorities scrambled to find a port that would take the Hondius. (Photo by AFP)
Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección contra materiales peligrosos regresa al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Foto: AFPThe MV Hondius has been at the centre of an international health scare since Saturday, when WHO was informed that the rare disease -- usually spread from infected rodents typically through urine, droppings and saliva -- was suspected of being behind the deaths of three of its passengers. As others fell ill, passengers and crew have been in isolation after Cape Verde authorities barred the ship from docking, and as health authorities scrambled to find a port that would take the Hondius. (Photo by AFP)
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Por Agencia EFE

El buque afectado por un brote de hantavirus prevé dirigirse a las Islas Canarias una vez evacúe hacia Países Bajos a los tres pasajeros que requieren atención médica urgente, según informó este martes la empresa operadora.

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