El papa León XIV en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/Archivo)
El papa León XIV en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/Archivo)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El papa León XIV advierte de los “Herodes” actuales: el poder sin escrúpulos o el bienestar vacío
Resumen de la noticia por IA
El papa León XIV advierte de los “Herodes” actuales: el poder sin escrúpulos o el bienestar vacío

El papa León XIV advierte de los “Herodes” actuales: el poder sin escrúpulos o el bienestar vacío

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El advirtió de los “Herodes” en el mundo actual: los “mitos del éxito a cualquier precio, el poder sin escrúpulos, el bienestar vacío y superficial”, durante su mensaje del rezo del ángelus dominical.

LEE: Así será el primer submarino nuclear de Corea del Norte, el arma estratégica con la que Kim cambiará el equilibrio militar

Asomado a la ventana del palacio apostólico ante las miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense dedicó su mensaje a la huida de la ‘Sagrada Familia’ tras la orden de Herodes de matar a los recién nacidos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Mientras contemplamos con asombro y gratitud este misterio, pensemos en nuestras familias y en la luz que ellas también pueden aportar a la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus ‘Herodes’”, dijo.

El papa León XIV. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/Archivo)
El papa León XIV. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/Archivo)

Se trata de “sus mitos del éxito a cualquier precio, del poder sin escrúpulos, del bienestar vacío y superficial, y a menudo, sufre las consecuencias con la soledad, la desesperación, con las divisiones y conflictos”, alertó.

Por ello pidió que las familias cristianas no dejen que “estos espejismos sofoquen la llama del amor en las familias cristianas”.

“Al contrario, protejamos en ellas los valores del Evangelio: la oración, la frecuencia a los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero, la fidelidad, el realismo sencillo y hermoso de las palabras y los gestos buenos de cada día”.

MÁS: El Kremlin llama a Ucrania a “tomar una decisión valiente” sobre el Donbás para terminar la guerra

Y pidió la bendición “a nuestras familias y a todas las familias del mundo, para que, siguiendo el modelo de la familia de su Hijo hecho hombre, sean para todos un signo eficaz de su presencia y de su amor sin fin”.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el domingo 28 de diciembre en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia, informó Kiev el viernes. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC