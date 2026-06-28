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Resumen

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Un avión Pilatus PC-12 45 Jetfly LX-JFH. (Foto referencial, Dominio Público).
Un avión Pilatus PC-12 45 Jetfly LX-JFH. (Foto referencial, Dominio Público).
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Por Agencia EFE

Once personas han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, informaron las autoridades.

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