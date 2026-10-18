El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó este domingo a EE.UU. a darse cuenta de que Rusia no está dispuesta a terminar la guerra y ni siquiera a una tregua sobre la infraestructura energética a cambio del alivio de las sanciones decretado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

“Desde que el presidente de Estados Unidos anunció el alto el fuego energético hace una semana, Rusia ha atacado deliberadamente en 76 ocasiones los sectores energético, petrolero y gasístico de Ucrania”, denunció en un mensaje de la red social X, si bien Moscú nunca confirmó su adhesión al anuncio sorpresivo de Trump.

Zelensky sostuvo que solo anoche se produjeron ataques contra subestaciones eléctricas en las regiones de Vínnitsa, Zhitómir, Jmelnitski y Odesa. “Decenas de miles de familias siguen sin electricidad”, afirmó.

Since the American President announced the energy ceasefire a week ago, Russia has deliberately attacked Ukraine’s energy and oil and gas sectors 76 times. Last night alone, there were strikes on substations in the Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, and Odesa regions. Tens of thousands of families remain without power. Energy workers and repair crews are working virtually around the clock to restore electricity supply. Overnight, the Russians also struck residential buildings in our regions. As of now, 12 people have been reported injured, including two children. Two people have been killed. My condolences to their families and loved ones. This morning, there was a strike on an agricultural enterprise in Volyn. All necessary services are working at the site. In total, over this past week, the Russians have attacked Ukraine with almost 2,700 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 66 missiles, most of them ballistic. The main targets of these strikes are energy facilities – the Russians are trying to cause a blackout. And America should see that Russia is not taking any reciprocal steps in response to sanctions relief or agreements. On the contrary, they take every signal of an opportunity to make money as proof that their bet on war is paying off and they can keep fighting. It is because of this position of Russia’s that the war continues, not because Ukraine is rightfully defending itself. It is Russia that must face pressure for peace to have a chance. Thank you to everyone who understands this and helps. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2026

Según el mandatario ucraniano, en total, durante la última semana, los rusos han atacado Ucrania con casi 2.700 drones suicidas, 1.700 bombas aéreas y 66 misiles, la mayoría de ellos balísticos.

“Los principales objetivos de estos ataques son las instalaciones energéticas: los rusos intentan provocar un apagón generalizado”, señaló Zelensky.

Por todo ello, dijo: “Estados Unidos debería ver que Rusia no está tomando ninguna medida recíproca en respuesta al alivio de las sanciones ni a los acuerdos alcanzados”.

“Al contrario, interpretan cualquier señal de que existe una oportunidad de ganar dinero como una prueba de que su apuesta por la guerra está dando frutos y de que pueden seguir combatiendo”, subrayó.

Zelensky insistió en que “la guerra continúa precisamente por esta postura de Rusia, no porque Ucrania se esté defendiendo legítimamente”.

“Es Rusia la que debe afrontar la presión para que la paz tenga una oportunidad”, destacó.