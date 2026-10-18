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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en una cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas el 16 de octubre de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en una cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas el 16 de octubre de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP).
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó este domingo a EE.UU. a darse cuenta de que Rusia no está dispuesta a terminar la guerra y ni siquiera a una tregua sobre la infraestructura energética a cambio del alivio de las sanciones decretado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

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