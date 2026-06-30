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Los candidatos a la presidencia de Colombia, por el Pacto Histórico, Iván Cepeda; y por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Vanessa ROMERO / AFP)
Los candidatos a la presidencia de Colombia, por el Pacto Histórico, Iván Cepeda; y por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Vanessa ROMERO / AFP)
Por Agencia EFE

El senador izquierdista Iván Cepeda pidió este martes al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, renunciar a la nacionalidad estadounidense y esclarecer su colaboración con la justicia de Estados Unidos en el caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab, para asumir el cargo el 7 de agosto.

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