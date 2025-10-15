En su momento más complejo, Milei afrontará el examen que definirá la sostenibilidad de su proyecto

A esas mismas horas, en Washington, el ministro de Economía Luis Caputo, buscaba, con apremio, concretar ayudas financieras del gobierno de Trump que alivien la falta de dólares y pérdida de reservas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Cuando apareció el presidente festejando, medio país se preguntó ¿qué está pasando acá? si estamos pidiendo que EE.UU. nos rescate de una crisis”, dice Martín Rodríguez Yebra, secretario de redacción del diario “La Nación”, en entrevista con El Comercio.

La celebración libertaria también descolocó porque se desarrolló en medio de una accidentada campaña electoral. Pocas horas antes del show, Milei había perdido a José Luis Espert, quien era su carta más importante para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Acorralado por las denuncias que lo vinculan al narcotráfico, el principal candidato libertario en la provincia de Buenos Aires decidió retirarse de la contienda. Tras un hecho que afectaba el discurso “anticasta”, el círculo político esperaba las respuestas del Gobierno. Para los analistas, la presentación del Movistar Arena – con modos excéntricos que recuerdan la campaña del 2023- marcó un giro en la estrategia proselitista.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante un evento en el Movistar Arena, en Buenos Aires, el 6 de octubre de 2025. (Foto de Juan Ignacio Roncoroni / EFE) / Juan Ignacio Roncoroni

“Creo que hay una intención de Milei de tratar de volver a las fuentes, a lo disruptivo. El presidente quiere sostener una imagen mesiánica de ser el salvador de Argentina”, refiere la politóloga e historiadora Camila Perochena en conversación con este Diario.

En esa línea, durante la última semana, el economista asumió el protagonismo de la campaña de La Libertad Avanza. “Pese a que no aparecerá en las cédulas, el candidato es él”, comenta Rodríguez Yebra.

Megáfono en mano, trepado en una camioneta, en estos siete días recorrió Santa Fe, Entre Ríos, Mar del Plata, Mendoza y Corrientes impulsando a quienes encabezan sus listas provinciales. El líder libertario entiende que, más allá de tener la opción de sumar nuevos diputados y senadores, el domingo 26 se juega la sostenibilidad de su proyecto.

“Un mal resultado dejaría al gobierno en una situación de extrema fragilidad y con pocas posibilidades de ejecutar reformas en la segunda mitad del mandato”, sostiene el periodista de “La Nación”.

Pronóstico abierto

La contundente derrota frente al peronismo en las elecciones bonaerenses, realizadas en setiembre, encendió las alertas en el oficialismo. Los 14 puntos de diferencia evidenciaron el descontento de un sector significativo en el principal distrito del país (la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de electores).

Este resultado reseteó las expectativas del gobierno para las próximas elecciones nacionales. “Si antes apuntaban a sacar 45%, hoy la expectativa es superar al menos por un punto al peronismo. Las expectativas son decrecientes y aún no se sabe cuánto impactará el caso Espert”, explica Perochena.

José Luis Espert era un aliado clave de Milei hasta que este mes renunció a su candidatura de diputado en medio de un escándalo.

El mercado también leyó este escenario con preocupación. Durante el último mes el riesgo país saltó de 900 a 1100 puntos, cayeron las acciones en Wall Street y el dólar superó el techo de la banda de flotación fijado por el gobierno.

A su vez, se reportó una caída en el consumo que puso en tensión el discurso de campaña donde se exhorta a la ciudadanía a “no aflojar”, a no desperdiciar el esfuerzo hecho por el ajuste.

Pese a todos estos indicadores, el oficialismo se mantiene en carrera. Ante la falta de alternativas electorales, para Rodríguez Yebra el clima polarizado los favorece y les da chances de obtener un resultado digno.

“Está la posibilidad de que un sector de la población, que no fue a votar en los comicios provinciales, vaya a estas elecciones para darle una oportunidad más a Milei porque del otro lado está lo que querían combatir (el peronismo)”, menciona.

Perochena considera que el reposicionamiento de la oposición peronista se debe en gran medida a errores propios del gobierno. Aún con una interna irresuelta entre Axel Kicillof y Cristina Fernández, el peronismo se vio favorecido por las malas decisiones libertarias. “En el gobierno se pelearon con todos los posibles aliados que ahora necesitan para garantizar la gobernabilidad. Recuperar la confianza de gobernadores y gente del PRO (partido de Mauricio Macri) en términos políticos va ser más caro, porque tendrán que ofrecer más cosas”, apunta.

A fines de 2024, Javier Milei, envalentonado por sus altos índices de aprobación, anunciaba con “poner el último clavo al cajón del kirchnerismo” en los comicios legislativos. Un año después, y a menos de dos semanas de la contienda electoral, ese tono triunfalista ya no está.

En el último tramo de campaña, el oficialismo busca hacer control de daños exponiendo más a Milei que a los candidatos locales. El líder libertario pone el cuerpo porque sabe que el 26 de octubre tiene la prueba más importante de su gestión. Necesita el respaldo popular para avanzar con las reformas, y también para tranquilizar las expectativas de EE.UU., su principal garante para capear la turbulencia económica.