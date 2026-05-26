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El presidente de Argentina, Javier Milei, habla este miércoles, en el Palacio Legislativo en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Juan Pablo Pino
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla este miércoles, en el Palacio Legislativo en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

El presidente Javier Milei consideró este martes “altamente probable” una visita del papa León XIV a Argentina a finales de 2026, como parte de una gira latinoamericana.

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