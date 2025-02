En su mensaje, Milei dijo a sus 3,8 millones de seguidores que el denominado Viva la Libertad Project “se dedicará a invertir en el crecimiento de la economía argentina”, poniendo dinero en pequeñas empresas. La publicación estuvo acompañada de enlaces y demás datos de la criptomoneda $LIBRA.

Según la agencia de noticias AFP, antes del apoyo de Milei cerca del 80% del activo de $LIBRA estaba en manos de muy pocos tenedores. Luego de la publicación, creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4.978 dólares. Entonces, los tenedores originales comenzaron a vender con una ganancia de millones de dólares, pero el valor del activo luego se derrumbó.

El post de Milei fue borrado y, a la mañana siguiente, la oficina de prensa del presidente argentino publicó un extenso comunicado donde trataba de aclarar lo sucedido, pero dejó más dudas que certezas.

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

Ahora el presidente podría ser sometido a un juicio político en el Congreso argentino y en el plano judicial se le ha abierto una investigación.

Estas son las claves para entender este escándalo político, digital y económico.

1.- ¿Quién es quién en la trama?

El caso es conocido como el “escándalo cripto” o “criptogate” en Argentina.

El diario argentino La Nación mencionó a seis protagonistas centrales de la trama, entre ellos el presidente Milei y su hermana, Karina Milei, quien es Secretaria General de la Presidencia.

En el lado empresarial figura Hayden Mark Davis, un estadounidense que dirige Kelsen Ventures y que lanzó la criptomoneda $LIBRA. Él aseguró en un comuinicado que asesora a Milei en temas de ‘tokenización’.

Según el propio Milei, el 30 de enero de 2025 se reunió con Davis para “acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial”.

Davis ha dicho que el “patrocinador principal” de $LIBRA es Julian Peh, un abogado y emprendedor tecnológico de Singapur fundador de KIP Protocol, quien también se reunió con Milei en octubre del año pasado. Este atribuyó a Kelsen Ventures el fracaso de la criptomoneda.

Davis fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto “Viva la Libertad”.

Además… Los implicados en el caso Cripto Las caras más visibles del escándalo de criptomonedas son los hermanos Javier y Karina Milei, en la parte superior de la foto, y Hayden Mark Davis, quien cuenta con la empresa Kelsen Ventures, que lanzó $Libra. En la parte inferior, de izq. a der. vemos a Julian Peh, de la empresa KIP Protocol; Mauricio Novellli (quien sería el nexo con la presidencia) y Charles Hoskinson, que acusó supuesto pedido de coima, según el diario La Nación.

Según La Nación, Julian Peh se reunió con Milei el 19 de octubre del año pasado en el Hotel Sheraton Libertador de Buenos Aires.

Otro nombre es el de Mauricio Novelli, dueño de N&W Professional Partners y quien habría sido el nexo entre Milei y KIP Protocol. Además, es socio de Manuel Terrones Godoy, acusado de múltiples estafas con inversiones digitales.

También figura Charles Hoskinson, empresario en criptomonedas quien ha denunciado que Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy le exigieron una coima para organizarle una reunión con Milei. Esto fue en el mismo lugar donde el mandatario se reunió Julian Peh.

Mientras que Karina Milei se reunió con Mauricio Novelli el 8 de enero, en una cita de cuatro horas y media. La Nación señaló que ella facilitó el ingreso de Novelli a la Casa Rosada, y también de Hayden Mark Davis.

Karina Milei es una de las piezas claves en el escándalo provocado por una publicación de su hermano y presidente Javier Milei. (Foto: AFP)

Para el analista político Facundo Cruz, uno de los puntos a investigar es si hubo dinero a cambio de la reunión con el presidente, y que si se llega a investigar y a probar que Karina Milei estaría infringiendo la ley, tendría que dejar el cargo, además de enfrentar un proceso judicial.

“Sería el golpe más duro que va a tener Milei en términos del poder presidencial, porque ya no tendría a su persona de máxima confianza. Se va a ver a un presidente tan debilitado que el Congreso, eventualmente, podría estar incentivado para avanzar en el juicio político”, indicó Cruz en comunicación con El Comercio. Aunque consideró improvable que Milei retire a su hermana del cargo de Secretaria General de la Presidencia.

Javier Milei, en el Tech Forum del 2024, con Novelli y Terrones Godoy; en cuclillas, Hoskinson. (Foto: La Nación)

2.- Denuncias en Argentina y en Estados Unidos

Este lunes, la justicia argentina confirmó que investigará si Milei cometió un delito al promocionar la criptomoneda.

La denuncia penal recayó en la jueza federal María Romilda Servini, quen determinará si el presidente habría integrado una “asociación ilícita” que estafó “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.

Además, un estudio de abogados presentó una denuncia en Estados Unidos que involucra a Milei, Davis, Peh y Novelli.

La agencia de noticias AP detalló que en Argentina varios abogados presentaron denuncias por fraude contra Milei.

Jonatan Baldiviezo es uno de los demandantes. Señala que hubo una asociación ilícita para cometer “un número indeterminado de fraudes”.

Los otros demandantes son el abogado Marcos Zelaya, la ingeniera María Eva Koutsovitis, y el economista Claudio Lozano.

En concreto, indican que la operación realizada es un “rug pull”, que ocurre en el mercado de criptomonedas cuando un desarrollador lanza un token atractivo para atraer inversores pero luego lo abandona cuando los fondos se sobrevaloran, lo que hace que los tokens pierdan su valor.

El politólogo Juan Negri, director de las carreras de ciencia política y estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo a El Comercio que el escándalo llega cuando el Gobierno de Milei pasa por un buen momento, pues el presidente ha logrado disminuir significativamente la inflación y mantiene alta su popularidad.

“Para buena parte de la sociedad esto es un tema bastante ininteligible”, dijo Negri.

El analista Facundo Cruz indicó que hoy el escándalo tiene más impacto internacional. En ese sentido, recordó que Milei tiene programado un viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

“Si viaja y se saca una foto con Donald Trump, o Trump muestra un gesto de apoyo, yo creo que la crisis se va a ir apaciguando de a poco”, anticipó Cruz.

En el comunicado de la Presidencia se indicó que Milei pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno, incluido el propio presidente. También creó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que hará una “investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA” para entregarla a la justicia.

3.- El posible juicio político

En tanto, en el Congreso Milei podría enfrentar un juicio político promovido por la oposición de Unión por la Patria.

Juan Negri detalló a El Comercio que el proceso político suele ser largo. En ese ámbito, “la Cámara de Diputados actúa como si fuese un fiscal, y la Cámara de Senadores es la que sería como el juez”. Además, indicó que se necesita dos tercios en ambas cámaras para iniciar y confirmar el juicio.

Pero antes de pensar en si existen los votos en el Parlamento, Cruz manifestó que el pedido de investigación debe pasar primero por la Comisión de Juicio Político y allí está la primera traba. Indicó que hoy la presidencia de esta comisión es ejercida por la oficialista Marcela Pagano, pero no ha sido reconocida. “No funciona, tiene una autoridad elegida por los propios integrantes de la comisión, pero no está convalidada por la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, podemos decir que en los hechos la comisión no está operativa”, indicó.

¿Y qué piensa Pagano? La diputada es del partido La Libertad Avanza, de Milei, y escribió en su cuenta de X que “el presidente no tuiteó en nombre del Estado sino que menciona un proyecto privado”.

Si detrás de esta trama hay corrupción, Cruz precisó que “sería un enorme problema para su credibilidad y el proyecto político que está encarando”.

Escándalo por criptomoneda podría tener consecuencias legales para Javier Milei. (Foto: AFP)

4.- “O es tonto o es corrupto”

Según el comunicado de la Presidencia argentina, la publicación de Milei fue compartida “al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones”.

Para el analista Juan Negri, la publicación fue “una torpeza” del presidente, y la pregunta es “si algunas personas del entorno sabían a lo que se estaba exponiendo, y aun así, lo decidieron hacer por un motivo económico o no”.

“No puedo saber si el presidente es tonto o es un corrupto, pero lo lo que sí es cierto es que es alguna de las dos. Es decir, o es realmente una persona que es cómplice de una estafa o es que ha cometido un error garrafal, improcedente para alguien de de su cargo y de su calificación en materia económica, porque se presenta como un experto. Entonces, o es un tonto o es un corrupto. No sé cuál es, pero las dos son graves” , indicó Negri a El Comercio.

Del mismo modo, Facundo Cruz señaló que en cualquiera de las dos situaciones se afecta la imagen del presidente, y la capacidad de Milei para ejercer el cargo.