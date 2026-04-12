Miles de ciudadanos peruanos residentes en Santiago de Chile vivieron una caótica jornada electoral este domingo, marcada por desorganización, largas horas de espera y momentos de tensión en el principal local de votación habilitado.

Más de 137.000 electores fueron concentrados en un único recinto, el Espacio Riesco, lo que generó un colapso desde las primeras horas del día. Según denunciaron los propios votantes, pese a contar con 241 mesas de sufragio, todas desembocaban en un solo acceso, provocando un “embudo” que obligó a esperar entre dos y hasta tres horas para poder ingresar.

La situación afectó especialmente a adultos mayores, madres con niños y trabajadores que acudieron desde temprano sin poder siquiera alimentarse. “Hay una cantidad de gente inmensa y lo único que ha hecho el consulado es traer a todos a un solo lugar. Esto nunca se ha visto”, señaló Manuel Porta del Cavero en declaraciones a Radio Bío Bío.

Tensión y críticas

El momento más crítico se produjo cuando un grupo de ciudadanos peruanos, agotados por la espera, derribó una mampara de vidrio del recinto con la intención de agilizar el ingreso. El incidente evidenció el nivel de frustración de los asistentes, quienes reclamaban mejores condiciones para ejercer su derecho al voto.

En tanto, varios ciudadanos cuestionaron la planificación de las autoridades consulares peruanas, recordando que en procesos anteriores se habilitaban múltiples locales de votación en distintos puntos de la ciudad. En contraste, en esta ocasión se optó por centralizar todo en un solo espacio, decisión que ha sido calificada como ineficiente y perjudicial para los electores.

En Chile, más de 137.000 peruanos estaban habilitados para votar en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Perú, proceso que ha contado con 35 candidatos a la presidencia y miles de aspirantes al Congreso.

Pese al desorden, los ciudadanos se mantuvieron firmes en su intención de participar, en una muestra de compromiso cívico. Sin embargo, lo ocurrido en Santiago ha puesto en evidencia la necesidad urgente de mejorar la organización electoral en el extranjero para garantizar condiciones dignas, seguras y eficientes en futuros comicios, sobre todo de cara a la segunda vuelta.