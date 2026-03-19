China condenó este jueves como “inaceptable” el asesinato del jefe de seguridad y dirigente histórico de la República Islámica de Irán, Alí Larijani, en un bombardeo aéreo israelí.

“Siempre nos hemos opuesto al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Las acciones dirigidas a asesinar a dirigentes iraníes y atacar objetivos civiles son aún más inaceptables”, declaró en conferencia de prensa el portavoz diplomático chino Lin Jian.

Larijani es la figura de más alto perfil en morir en los ataques israelíes y estadounidenses después del líder supremo Alí Jamenei, asesinado el día que iniciaron los bombardeos contra Irán, el 28 de febrero.

Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán, fue velado de manera masiva en Teherán. (Foto: Agencia AFP) / ATTA KENARE

“China urge a las partes involucradas a cesar inmediatamente las operaciones militares y evitar que la situación regional se salga fuera de control”, agregó Lin.

China es aliado de Irán y ha llamado a Estados Unidos e Israel a detener sus ataques contra el país, al tiempo que critica los bombardeos iraníes contra países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.