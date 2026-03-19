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Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán, fue velado de manera masiva en Teherán. (Foto: Agencia AFP)
Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán, fue velado de manera masiva en Teherán. (Foto: Agencia AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

China condenó este jueves como “inaceptable” el asesinato del jefe de seguridad y dirigente histórico de la República Islámica de Irán, Alí Larijani, en un bombardeo aéreo israelí.

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