Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Captura de video de la cuenta oficial de la red social TruthSocial @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante un declaración pública este domingo.
Captura de video de la cuenta oficial de la red social TruthSocial @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante un declaración pública este domingo.
/ @realDonaldTrump
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que “lamentablemente” habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.