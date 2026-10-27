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El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, ondea la bandera nacional de Israel a su llegada al mitin de la noche electoral, tras el anuncio de los primeros sondeos a pie de urna, en Tel Aviv, el 28 de octubre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, ondea la bandera nacional de Israel a su llegada al mitin de la noche electoral, tras el anuncio de los primeros sondeos a pie de urna, en Tel Aviv, el 28 de octubre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El líder opositor israelí Gadi Eisenkot afirmó que hará “todo lo posible para formar un gobierno sionista” que represente “a todos los ciudadanos de Israel por igual”, después de unas elecciones en las que los israelíes votaron, añadió, “en contra de la continuación de (Benjamín) Netanyahu como primer ministro”.

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