Un edificio dañado tras un ataque con drones en el distrito de Seef, en Manama, Bahréin, el 10 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bahréin denunció en la madrugada de este martes la muerte de una persona, así como varios heridos, en un ataque de Irán sobre un edificio residencial.

