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Activistas de la Sociedad Iraní en el Exilio portan pancartas y horcas mientras se manifiestan en solidaridad con los manifestantes antigubernamentales en su país, el 19 de enero de 2023, frente al edificio del Reichstag, en Alemania. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
Activistas de la Sociedad Iraní en el Exilio portan pancartas y horcas mientras se manifiestan en solidaridad con los manifestantes antigubernamentales en su país, el 19 de enero de 2023, frente al edificio del Reichstag, en Alemania. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia AFP

Las autoridades iraníes ejecutaron el jueves a un joven condenado por prender fuego a una base de las fuerzas de seguridad durante las protestas de enero, informó un grupo de derechos humanos que calificó el proceso como “flagrantemente injusto”.

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