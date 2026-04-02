Las autoridades iraníes ejecutaron el jueves a un joven condenado por prender fuego a una base de las fuerzas de seguridad durante las protestas de enero, informó un grupo de derechos humanos que calificó el proceso como “flagrantemente injusto”.

Amir Hosein Hatami, de 18 años, fue condenado a muerte en febrero junto con otras seis personas por un tribunal revolucionario de Teherán.

El jueves al amanecer fue ahorcado en la prisión de Ghezel Hesar, a las afueras de la capital, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Según Mizan Online, la agencia de noticias oficial del poder judicial en Irán, el joven actuó “contra la seguridad nacional” en apoyo de Israel y Estados Unidos al irrumpir en “un centro militar y destruirlo con el fin de apoderarse de las armas allí almacenadas” durante las protestas.

La ONG IHR denunció que el joven “fue sometido a tortura y condenado sobre la base de confesiones forzadas en un juicio flagrantemente injusto”.

Se trata del cuarto hombre ejecutado desde que en diciembre empezaron las protestas en las calles, inicialmente contra el aumento del costo de la vida pero que se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales en todo el país.

La represión dejó miles de muertos, según varias oenegés.

El 19 de marzo, las autoridades ejecutaron a otros tres hombres condenados por matar a policías en las protestas, entre ellos Saleh Mohammadi, un luchador de 19 años que participó en competiciones internacionales.

Las ejecuciones se producen en medio de la guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán que acabaron con la vida del líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei.