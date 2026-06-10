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El Helicoide, un centro penitenciario propiedad del gobierno venezolano y utilizado tanto para presos comunes como políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 8 de enero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
El Helicoide, un centro penitenciario propiedad del gobierno venezolano y utilizado tanto para presos comunes como políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 8 de enero de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles el cierre de El Helicoide, un edificio gubernamental señalado de ser un centro de tortura en Venezuela, al emitir un fallo por el caso de la detención en 2003 en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al Estado venezolano.

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